少女日收12條惡言騷擾短訊 FBI查IP 幕後黑手竟係呢個人

美國密歇根州一名中學女生幾乎每天收到約12條騷擾訊息，忍了一年才報案，警方追查，「幕後黑手」竟是始料不及。

《紐約郵報》報道，少女稱每天收到多達12條騷擾訊息，男友也收到，數百條訊息中，多是貶低她人格、刻薄的留言。少女於去年年初開始收到此類奇怪訊息，直至去年12月才向就讀的Beal City Schools校方求助。

母親協助校內調查

少女的42歲母親利卡里(Kendra Gail Licari)在該校任職女子籃球隊教練，她與少女男友的母親跟校方合作，進行校內調查。但調查並沒發現學生涉及網絡欺凌，也沒查到有人用校內網絡傳送騷擾訊息，因此校方於今年1月報警處理。

FBI追蹤IP位置始能破案

執法部門追查，結果卻令人震驚。聯邦調查局(FBI)人員分析IP位置，發現發送騷擾訊息的竟是少女的母親利卡里。她使用VPN來規避追蹤，還用青少年的潮語傳送訊息，讓女兒及其男友以為是同學搞鬼。檢察官指，有多達349頁訊息及社交網留言，懷疑由利卡里發送。

當警方提出證據向利卡里盤問時，她承認所作所為，但沒解釋動機。利卡里本月12日被捕，被落案控以兩項騷擾未成年人士、兩項使用電腦犯罪以及一項妨礙司法公正罪。她獲准保釋，將於本月29日提堂。