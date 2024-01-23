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國際
2024-01-23 13:54:00

少女被陌生男滋擾　Starbucks員工遞上飲品藏求救暗號

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少女被陌生男滋擾，Starbucks員工遞上飲品藏求救暗號。(網上圖片)

少女被陌生男滋擾，Starbucks員工遞上飲品藏求救暗號。(網上圖片)

美國德克薩斯州 一名少女日前獨自在星巴克(Starbucks)歎咖啡看書，突然遭到一名陌生男子糾纏。正當少女不知所措時， Starbucks的員工突然送上一杯熱朱古力，杯身上還寫著關心的訊息，並附上求救的暗號，獲網民大讚。

德州人母Brandy Selim Roberson日前在網上發文，表示她的18歲女兒某日獨個到Starbucks讀書時，突然遭到一名陌生男子搭訕。未幾，Starbucks職員便遞上一杯熱朱古力，杯身上還寫著關心的訊息「妳還好嗎？妳想讓我們介入嗎？如果要的話，就把杯蓋打開」。Brandy表示，女兒看完杯身的訊息，自行作評估後，認為當時還算是安全，因此沒有打開杯蓋。雖然Starbucks職員沒有介入，但卻時刻關注女兒的安危。Brandy衷心感激那些關心她女兒的人，她說：「雖然女兒沒有打開蓋子，但在剩下的時間裡，整個團隊都在照顧她，感謝Starbucks擁有一支優秀的團隊」。

網民：我喜歡這樣互相照顧的人。(資料圖片)

網民：我喜歡這樣互相照顧的人。(資料圖片)

網民：我喜歡這樣互相照顧的人

貼文引起網民狂讚Starbucks，紛紛留言表示「世界上仍然有一些偉大的人️！偉大的故事️！」、「這讓我流下了幸福、感激的眼淚！我喜歡這樣互相照顧和照顧我們的孩子的人！」、「想像一下，即使在公共場所，也有人會照顧您孩子的安全，您會感到多麼輕鬆」、「這太好了，Starbucks團隊做得好」。

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