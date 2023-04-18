少女駕車走錯路遭射殺　男子被控二級謀殺

繼早前一名少年因為按錯門鈴遭到槍殺，美國再發生因誤會而發生的不幸事件。一名20歲少女在紐約州，因為載着3個朋友到另一友人家中消遣時，錯誤駛入另一處人家的車道，被65歲戶主開槍擊中身亡。戶主被美國警方控以二級謀殺。

20歲少女Kaylin Gillis在上周末（15日）晚上，駕車載着另外3人到紐約州郊區一個叫希伯倫的城鎮的友人家中，然而她卻錯誤駛進了另一戶的車道。住在該戶的65歲戶主Kevin Monahan向闖入的車子開槍，子彈擊中Kaylin Gillis。

警察指男子沒有原因感到受威脅

當地警方表示：「這是一宗令人傷感的事件，一班年輕的成年人在尋找友人的家，結果誤闖一個男人的家，在決定離開之時遭到開火。」警方又指，由於地點是郊區，車道的燈光較暗，而那些誤進男子家中的青年，在男子開火之前並沒有下車或是打算走入他的家。警察指，「很清楚車中沒有人構成了威脅。Monahan沒有原因感覺到威脅。」

Kaylin Gillis在事件後立即駕車離開，並在鎮上尋求救援，不過Kaylin Gillis在救護車到場後已證實身亡。警方的另一個聲明指，Kevin Monahan對警方的調查並不合作，並且拒絕離開住所與警察溝通。