少年棒球賽突爆沙塵暴　17歲球證救走7歲小捕手

在美國佛羅里達州的傑克遜維爾，周日舉行了一場少年棒球賽。然而在比賽的中途，本壘的位置突然捲起沙塵暴，地上的沙吹起之後，把捕手包圍似乎無法離開，之後比賽的裁判員就立即上前將這位7歲的捕手抱走。而一位教練立即上前向球證擊掌，並表示他做得好。

美國周日（14日）的一場少年棒球賽，發生了難以置信的意外。在比賽期間，在本壘位置突如其來爆發沙塵暴，大量的沙被捲起，當時一名捕手被沙塵包圍，最後由球證將他救走。

17歲的比賽裁判Aidan Wiles在事後接受訪問表示：「我見他好像嚇壞了，好似在尋找方法離開，而我知道他的小軀體無法自己逃出，所以我上前抱走他。」Wiles表示，他上前時肚和胸都被沙石刮傷。

乾燥與氣溫急升產生氣流

至於為何會突然在場內出現沙塵暴，氣象專家就解釋：「這是沙塵暴，不是龍捲風。這是在天朗氣清的日子，因為氣溫快速上升，特別是當空氣乾燥的時候，因此我們出現氣溫的差異，就產生上升的氣流，所以我們看到有旋風包圍那個小朋友。」專家估計，影片的風速中心部份大約達30至40英里。

美國媒體就表示，雖然受到一場意外的風暴令比賽暫停，不過之後仍如常進行。小捕手之後在父親為他清洗眼睛之後繼續上場，不過他那支球最後都是落敗。然而他父親仍感謝Aidan Wiles的幫忙。