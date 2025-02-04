少年用玩具槍打劫 遭78歲老伯開槍擊斃 警稱合法自衛(有片)

老伯向少年的同黨開槍。(互聯網)

阿根廷4名少年以玩具槍隨機打劫一名78歲老伯，以為對方會受驚乖乖就範，殊不知老伯竟然有槍，更迅雷不及掩耳地向拿玩具槍的15歲少年開槍，將對方打死。警方事後指老伯屬合法自衛，不作起訴。

事發在布宜諾斯艾利斯拉馬坦薩縣，當時老伯在家門前上車，準備駕車外出，片段可見一輛汽車從後方駛至，其中一名少年下車後向老伯舉槍示意打劫。但老伯處變不驚，他打開車門，迅速開了一槍，擊中該名名少年。

第二名少年見狀大驚，立刻下車轉身逃跑，片段可見老伯隨即再向其逃跑方向再開了一槍。