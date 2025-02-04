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國際
2025-02-04 19:09:55

少年用玩具槍打劫 遭78歲老伯開槍擊斃 警稱合法自衛(有片)

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老伯向少年的同黨開槍。(互聯網)

老伯向少年的同黨開槍。(互聯網)

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阿根廷4名少年以玩具槍隨機打劫一名78歲老伯，以為對方會受驚乖乖就範，殊不知老伯竟然有槍，更迅雷不及掩耳地向拿玩具槍的15歲少年開槍，將對方打死。警方事後指老伯屬合法自衛，不作起訴。

事發在布宜諾斯艾利斯拉馬坦薩縣，當時老伯在家門前上車，準備駕車外出，片段可見一輛汽車從後方駛至，其中一名少年下車後向老伯舉槍示意打劫。但老伯處變不驚，他打開車門，迅速開了一槍，擊中該名名少年。

第二名少年見狀大驚，立刻下車轉身逃跑，片段可見老伯隨即再向其逃跑方向再開了一槍。

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老伯開槍連環圖︰

被擊斃的15歲少年。(互聯網)

78歲事主曾遇劫遭毆打 自此隨身攜槍

據報78歲事主患有心臟病，曾在一次搶劫中遭到毆打，自此之後他便隨身攜帶手槍，並在寓所設置有5個鏡頭的監控系統。

當地警方稱支持老伯的自衛權利，並說被擊斃的少年及3名同黨可能是汽車竊盜集團的成員，並認為老伯是隨機所選的目標，「他們沒有計劃，而且用假槍，這很奇怪」。

警方說案件「奇怪」，未知是否與當地治安不靖、槍案頻生有關。有居民表示，在本案發生前一晚，他駕車時遇到3名顯然未成年的少年劫匪，不由分說地向他開槍，幸他立即加速開走避過一劫。

事發片段︰

衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖)

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