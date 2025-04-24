就任美國總統100天 共和黨人不滿特朗普討厭馬斯克變獨立選民

特朗普就任100天｜有共和黨人因不滿特朗普和討厭馬斯克，改登記為獨立選民。(資料圖片)

美國總統特朗普下周迎來上任100天，他向貿易夥伴開徵高關稅引起混亂，由其親信、富商馬斯克領導的政府效率部(DOGE)雷厲風行地關閉聯邦部門、裁減大量人手也觸發民怨，被指削減的開支也抵不過引來政府行政亂況，那也額外增加開支。有共和黨人因不滿特朗普，以及討厭馬斯克已改登記變獨立選民。

美聯社最新民調指﹐約半數美國成年人指特朗普的貿易政策將令物價「大幅」提升；52%受訪者反對向所有輸入美國貨品徵稅，較1月時的46%上升。另有約半數美國人「極為」或「非常」擔心美國經濟在未來數月步向衰退。