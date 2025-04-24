就任美國總統100天 共和黨人不滿特朗普討厭馬斯克變獨立選民

美國總統特朗普下周迎來上任100天，他向貿易夥伴開徵高關稅引起混亂，由其親信、富商馬斯克領導的政府效率部(DOGE)雷厲風行地關閉聯邦部門、裁減大量人手也觸發民怨，被指削減的開支也抵不過引來政府行政亂況，那也額外增加開支。有共和黨人因不滿特朗普，以及討厭馬斯克已改登記變獨立選民。
美聯社最新民調指﹐約半數美國成年人指特朗普的貿易政策將令物價「大幅」提升；52%受訪者反對向所有輸入美國貨品徵稅，較1月時的46%上升。另有約半數美國人「極為」或「非常」擔心美國經濟在未來數月步向衰退。
特朗普就任100天｜美國人擔心關稅戰結果
41歲的無業人士Matthew Wood稱，正觀望關稅帶來的結果，他感到焦慮。他並不是關稅政策強烈支持者，也十分關注中美的你來我往。他指目前為止仍未受關稅戰影響，但不知會如何「收科」，尤其是涉及兩大國。Wood表示，他原是共和黨人，現在已改登記為獨立選民，因為受到特朗普的態度影響，也抗拒其顧問馬斯克。
雖然特朗普的關稅政策每天都在變，但美聯社調查指，約十分四的美國人同意特朗普處理經濟和貿易談判的方法。有退休的特朗普支持者則不贊成暫緩徵收對等關稅90天，指因現時中國試圖操控其他國家對抗美國。