就業｜日本65歲高齡就業人口近10年增5成 退休金不夠維持生活

根據日本總務省勞動力調查結果，日本國內工作的65歲以上就業人口2022年平均為912萬人，為2012年平均596萬人的約1.5倍。除了因為無需護理就能自理生活的「健康壽命」與平均壽命一起延長，高齡人士也因僅靠退休金生活變得拮据，而不得不工作。在2020年新冠疫情全面爆發引發就業擔憂的形勢下，高齡就業人口也增加。

日媒共同網引述厚生勞動省稱，比較2010年和2019年健康壽命，發現男性從70.42歲延長至72.68歲，女性也從73.62歲延長至75.38歲。與過去相比，體力和身體能力均提升。總務省人口估算數據顯示，65歲以上人口2012年為3079.3萬人，2022年為3623.6萬人，增至約1.2倍。