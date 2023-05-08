就業｜日本65歲高齡就業人口近10年增5成 退休金不夠維持生活

根據日本總務省勞動力調查結果，日本國內工作的65歲以上就業人口2022年平均為912萬人，為2012年平均596萬人的約1.5倍。除了因為無需護理就能自理生活的「健康壽命」與平均壽命一起延長，高齡人士也因僅靠退休金生活變得拮据，而不得不工作。在2020年新冠疫情全面爆發引發就業擔憂的形勢下，高齡就業人口也增加。
日媒共同網引述厚生勞動省稱，比較2010年和2019年健康壽命，發現男性從70.42歲延長至72.68歲，女性也從73.62歲延長至75.38歲。與過去相比，體力和身體能力均提升。總務省人口估算數據顯示，65歲以上人口2012年為3079.3萬人，2022年為3623.6萬人，增至約1.2倍。
就業｜日本人口老化 政府倡聘請70歲人士
根據獨立機構「勞動政策研究和研修機構」2020年公布的調查，正在工作的60至69歲受訪者稱，他們未有退休主要是「經濟原因」，佔76.4%，遠高於第二位33.4%的「為了生存價值、參與社會」和第三位22.6%的「有空閒時間」。工會指出，「有時候夫妻退休金加在一起，生活還是困難。」另有工會成員表示，「需要不用勉強工作就能維持生活的退休金和社保。」
隨著日本少子老齡化，可支撐社保和經濟活動的在職人群減少。政府已向企業規定努力義務，讓有意願者工作到70歲。