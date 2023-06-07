尷尬到呢！26歲女玩跑步機跌倒 跑帶整甩褲當場露股(有片)

使用健身器材時，務必要小心！美國伊利諾伊州26歲女子艾莉莎(Alyssa Konkel)近日到健身室做運動時遇上尷尬事，從閉路電視畫面可見，穿著桃紅色上衣搭配緊身運動褲的她在跑步機上快跑時，突然向前跌。
就在快要摔倒的一刻，艾莉莎立即伸手抓住扶桿，雙腿不斷在跑帶上「掙扎」，試圖站起來，但因跪下時緊身褲被滾動的跑帶「卒」甩，當場露出臀部和T-back內褲。最後，她選擇放棄，放手跌坐在地上，快快起身，穿好褲子。
無地自容 立即離場
英國《每日郵報》報道，事發於5月24日，艾莉莎受訪表示，事後她尷尬到立即「逃離」，幸好當時健身室裡不是太多人，不然就會更尷尬。她憶述，當時跑步機是10度，速度很快，她翻看閉路電視才知道原來當時鞋帶鬆掉，把她絆倒，之後她很神氣地站起來，立刻穿回褲子，因為臀部露了出來。
事主：怕了跑步機
艾莉莎說，臉部、咀唇、膝蓋和小腿部分地方擦損，笑言上一次跌倒已是10歲那年，現在對跑步機有了「陰影」。
這樣「被露股」，不少網民看過片段後感到驚訝，有人打趣說：「新潮流是，男士們會在睡房裝設跑步機」、「好在現場沒人看到她」、「這是我在家做運動的原因」。
有網民指跑步機應設有緊急煞停掣，笑言「你該自備緊急煞停掣」，也有人說「我見過耳機、手機、水樽甚至人類被拋出跑步機」，有人亦指「小童的物品和狗狗也會被跑步帶吸住」。