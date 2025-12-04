尹錫悅接受日媒專訪　稱戒嚴為令國民知道憲政秩序崩壞

南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）在去年12月3日戒嚴令宣布屆滿1年之際，接受日本《讀賣新聞》書面專訪，再度為戒嚴令辯護，強調是「自由民主主義的憲政秩序的崩壞與國家危機狀況下所做的國家非常事態宣言」，目的是要讓身為主權者的國民知道這樣的狀況。

尹錫悅目前被拘留在首爾拘置所，這次書面專訪是《讀賣新聞》於上月透過公判擔任律師向尹錫悅提出要求。在公判中，兵力投入國會的行為是否有阻止戒嚴令解除決議案通過的意圖，成為爭論點之一。