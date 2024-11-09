尹錫悅民望再創新低跌至17%　就妻子涉貪鞠躬道歉

南韓民調機構8日發布的一份最新調查結果顯示，總統尹錫悅的施政滿意度時隔一周再創新低，跌至17%。南韓總統辦公室同日宣布，捲入多項爭議的第一夫人金建希，本月將不陪同尹錫悅出訪。
根據《韓聯社》，南韓蓋洛普民調機構在11月5至7日，面向全國18歲以上選民共1,002人，進行了上述調查。該份民調可信度95%，抽樣誤差正負3.1個百分點，應答率11.8%。
結果顯示，對尹錫悅施政滿意度為17%，較上周下降2個百分點，連續2周刷新最低紀錄。不滿意度上升2個百分點，為74%，創下新高。
反指輿論將金建希妖魔化
好評理由方面，「外交得力」（23%）居首，其後依次為「經濟和民生」（9%）、「有主見和信念」（7%）等。負評理由則以「第一夫人金建希相關爭議」（19%）居首，「經濟、民生和物價管控不力」（11%）、「溝通不暢」（9%）、「整體上不好」（7%）等分列其後。
南韓第一夫人金建希爭議不斷，包括涉嫌收賄、炒股與干政。尹錫悅7日在總統府召開記者會，就妻子所牽涉的各種問題向國民鞠躬道歉，稱因處事不夠謹慎讓國民擔心，是不容辯駁的錯誤。
但尹錫悅否認金建希干政的說法，稱總統夫人有必要輔佐總統順利施政，而將其視為干政並不妥當。尹錫悅反指一些輿論小題大做，將金建希妖魔化。
金建希今後僅參與必要活動
另據《中央日報》，執政黨國民力量內部的「親尹派」評價尹錫悅的道歉「坦率、樸實」，黨代表韓東勳則未發表任何立場。但也有同黨議員認為：「雖然道歉了，但缺乏革新意志，總統應該愛護國民，而不是妻子」。
對於金建希開展公開活動，尹錫悅表示，這一問題須遵從民意，基於外交慣例和國家利益，僅參與必要的活動，今後也將繼續維持這一基調。報道8日引述南韓總統辦公室一名高級官員指，金建希11月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一日總統在記者會作出相關承諾的後續措施。
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