尹錫悅民調支持率僅20%創新低　妻子涉貪腐受查

13日，南韓權威民調機構的最新民調結果顯示，南韓總統尹錫悅的支持率降至上任以來最低紀錄，其領導的執政黨「國民力量」支持率同樣創下現政府成立以來的新低。
綜合韓聯社（YNA）等多家韓媒報道，權威民調機構「南韓蓋洛普」（Gallup Korea）於9月10日至12日對全韓1,002名成年人進行了民意調查，可信度在95%，抽樣誤差±3.1個百分點。
經濟、民生和物價管控不力
據報道，該民調結果顯示，南韓總統尹錫悅的支持率降至20%，比一周前的同一民調下降了3個百分點，創下2022年上任以來新低，不支持率較前次民調上升3個百分點，為70%，創下就職以來新高。
在表達支持的受訪者中，15%提到「外交得力」，其次有14%提到「醫學院擴招」。在表示不支持總統的受訪者中，18%提到了「醫學院擴招」，12%提到了「經濟、民生和物價管控不力」，8%認為尹錫悅「獨斷專行」，另有3%提到「夫人金建希問題」。
夫人接受長達13小時調查
據此前韓媒報道，南韓第一夫人金建希因涉嫌違反反貪污法，炒作股價及收受昂貴名牌手袋，遭到檢察官的調查，被首爾中央地方檢察廳傳喚，接受了長達13小時的調查。
據此前韓媒報道，自尹錫悅執政以來，其施政表現屢遭質疑。今年4月的一項民調結果顯示，民眾對總統尹錫悅施政表現的支持率低至23%，不支持率高達68%，分別創下其就任以來的最低、最高紀錄。7月，有超過100萬南韓民眾請願，要求國會提出彈劾總統尹錫悅議案。在野黨「共同民主黨」稱，支持該請願的國民之多，反映出審判尹錫悅政府和「國民力量黨」的民眾呼聲高漲。
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