尹錫悅民調支持率僅20%創新低　妻子涉貪腐受查

13日，南韓權威民調機構的最新民調結果顯示，南韓總統尹錫悅的支持率降至上任以來最低紀錄，其領導的執政黨「國民力量」支持率同樣創下現政府成立以來的新低。

綜合韓聯社（YNA）等多家韓媒報道，權威民調機構「南韓蓋洛普」（Gallup Korea）於9月10日至12日對全韓1,002名成年人進行了民意調查，可信度在95%，抽樣誤差±3.1個百分點。

經濟、民生和物價管控不力

據報道，該民調結果顯示，南韓總統尹錫悅的支持率降至20%，比一周前的同一民調下降了3個百分點，創下2022年上任以來新低，不支持率較前次民調上升3個百分點，為70%，創下就職以來新高。

在表達支持的受訪者中，15%提到「外交得力」，其次有14%提到「醫學院擴招」。在表示不支持總統的受訪者中，18%提到了「醫學院擴招」，12%提到了「經濟、民生和物價管控不力」，8%認為尹錫悅「獨斷專行」，另有3%提到「夫人金建希問題」。