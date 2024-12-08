尹錫悅被列為疑犯前防長遭拘留 南韓執政黨稱有序推動總統下台｜南韓戒嚴風波

南韓國會周六(7日)表決彈劾總統尹錫悅，因執政黨國民力量黨議員杯葛，未能取得足夠票數通過。該黨黨魁韓東勳周日與總理韓德洙共同發表聲明，稱會有秩序推動尹錫悅提早卸任，盡可能減少對國家和國民帶來的混亂，穩定當前政局，重新締造自由民主主義。與此同時，尹錫悅已被檢方列為「內亂罪」和「濫用職權罪」疑犯。前防長長金龍顯則因涉嫌內亂遭緊急拘留。 韓聯社稱，就上周發生的緊急戒嚴事件，韓東勳譴責這是損毀南韓自由民主主義的違憲行為。但國會僅在2小時30分內就表決通過解除戒嚴的議案，緊急戒嚴在短短5小時內以合法方式終結，這見證了南韓成熟的自由民主主義機制仍正常運作。但緊急戒嚴給國家和國民造成了無法挽回的重大損失，國民們對政府感到非常失望和不信任，國民力量作為執政黨，將謙虛接受國民的評價和審判。

南韓戒嚴風波｜「尹錫悅在剩餘任期內無法正常施」 韓東勳說，多數國民認為，總統尹錫悅在剩餘的任期內無法正常施政、應卸下職務。對於提前卸任事宜，執政黨討論後，儘快公布具體方案。韓東勳表示，在總統卸任前，其將不再介入包括外交在內的國政事務。他還說，將每周一次以上舉行黨魁和總理韓德洙定期會晤，防止國政出現空白。 韓東勳還就戒嚴事態的調查工作表示，將助力調查機構公正、嚴肅、透明地推進調查，政府和執政黨不會偏護包括總統在內任何人。



南韓戒嚴風波｜前防長金龍顯遭搜屋 緊急戒嚴事件特別調查本部長樸世鉉(首爾高等檢察廳檢察長)稱，收到很多指控尹錫悅犯內亂罪的檢舉信，檢方正在根據流程調查。他指，今次事件簡單來說就是公務員濫用職權，以擾亂國家憲法為目的而發起動亂的行為，這兩者為構成濫權和內亂罪的條件。 金龍顯則在周日凌晨1時半主動到首爾中央地方檢察廳接受調查，到早上7時許被檢方拘留。南韓警察廳旗下國家偵查本部周日對被視為主導「12·3緊急戒嚴」的前國防部長官金龍顯啟動搜查取證。上午突擊搜查其前官邸和辦公室等，法院已向偵查本部簽發針對金龍顯通話記錄的搜查證。據悉，警方向法院指控金龍顯涉嫌《刑法》上的內亂罪和《軍刑法》上的叛亂罪。

另一名涉及戒嚴風波的行政安全部長李祥敏發表聲明，表示打算辭職。李祥敏指，深刻認識到自己無法為人民服務及協助總統的責任，感到抱歉，又認為政府管理不應再出現真空和混亂。