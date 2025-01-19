尹錫悅被正式逮捕須經入獄程序 拘押期最長20天｜南韓戒嚴風波

因頒布戒嚴涉嫌內亂罪的南韓總統尹錫悅上周被拘捕受查，調查一方正式申請逮捕他，周日(19日)凌晨獲法庭批准，這是南韓憲政史上現任總統首次被正式批捕。逮捕令簽發後，尹錫悅將經入獄程序正式被關押在看守所，逮捕期限最長20天，由他在總統府被捕當天起計算。高級公職人員犯罪調查處(公調處)和檢方將輪流進行調查，預計檢方將於下月5日前後針對尹錫悅提出起訴。
尹錫悅被捕拘留後沒有配合公調處的調查，對公調處的問話基本不作答，因此公調處上周五請求法院簽發逮捕令。首爾西部地方法院法官車恩京周六(18日)審查尹錫悅的逮捕必要性，並於次日淩晨簽發逮捕令。她表示，嫌疑人有毀滅證據的可能。尹錫悅周六出庭時，指官員接連遭到彈劾事實上等同於國家緊急狀態，因此不得不宣佈戒嚴，且出於維護秩序的目的，向國會投入最小規模的兵力。但法院認為尹錫悅存在發動內亂的重大嫌疑。
南韓戒嚴風波｜數百支持者衝擊法院 87人被拘
數百名尹錫悅支持者在法院外抗議，隨後更闖入法院，砸碎法院建築的門窗玻璃，並破壞部分設施和物品。尹錫悅對法院的衝突表示震驚，呼籲支持者以和平方法表達意見，並促請警方克制。報道指，由周六至周日凌晨，有87名尹錫悅支持者被捕。這是首次發生法院遭民眾攻擊。據悉，有民眾更大叫「殺死所有公調處人員」，一名公調處調查員遭攻擊。
當法院在凌晨2時50分頒布逮捕令後，民眾情緒更是激動，大叫「這是內戰」和「法官，出來」。他們在凌晨3時21分左右闖入法院大樓，有人以搶來的警員盾牌和警棍攻擊警員。闖進大樓後，又舉起滅火筒噴向警員，以及搗毀電視和櫃員機等。示威者之後闖入7樓的法官辦公室，似乎是搜尋批出逮捕令的法官車恩京。到了3時32分，約1,400名防暴警察到場控制局面。約清晨6時，所有法院內外的示威者被制服，在現場拘捕了46名暴亂者。
南韓戒嚴風波｜尹錫悅遭批捕後仍拒絕公調處問話
尹錫悅被逮捕後，公調處稱已通知他周日下午2時出席偵訊，但其代表稍後稱，尹錫悅將不出席正式被逮捕後的首次調查問話。據悉，被關押在京畿道義王市首爾看守所的尹錫悅在會見法律團隊後決定不出席。