尹錫悅被正式逮捕須經入獄程序 拘押期最長20天｜南韓戒嚴風波

因頒布戒嚴涉嫌內亂罪的南韓總統尹錫悅上周被拘捕受查，調查一方正式申請逮捕他，周日(19日)凌晨獲法庭批准，這是南韓憲政史上現任總統首次被正式批捕。逮捕令簽發後，尹錫悅將經入獄程序正式被關押在看守所，逮捕期限最長20天，由他在總統府被捕當天起計算。高級公職人員犯罪調查處(公調處)和檢方將輪流進行調查，預計檢方將於下月5日前後針對尹錫悅提出起訴。

尹錫悅被捕拘留後沒有配合公調處的調查，對公調處的問話基本不作答，因此公調處上周五請求法院簽發逮捕令。首爾西部地方法院法官車恩京周六(18日)審查尹錫悅的逮捕必要性，並於次日淩晨簽發逮捕令。她表示，嫌疑人有毀滅證據的可能。尹錫悅周六出庭時，指官員接連遭到彈劾事實上等同於國家緊急狀態，因此不得不宣佈戒嚴，且出於維護秩序的目的，向國會投入最小規模的兵力。但法院認為尹錫悅存在發動內亂的重大嫌疑。