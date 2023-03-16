尹錫悅訪日破冰 與岸田文雄舉行雙邊會談 同意恢復穿梭外交改善兩國關係

南韓總統尹錫悅周四飛抵日本展開兩日訪問，與首相岸田文雄會談，是相隔4年再有南韓總統訪日，亦是時隔12年日韓領袖再舉行雙邊會談。因竹島(南韓稱獨島)主權爭議、日本二戰強徵勞工等問題，兩國關係降至冰點，尹錫悅與岸田文雄會上同意重啟暫停了12年的領袖互訪「穿梭外交」，共同應對北韓導彈威脅。尹錫悅上午啟程前，北韓向東部海域發射一枚疑似洲際彈道導彈，尹錫悅警告平壤要為其魯莽挑釁付出代價。

兩國同意共同應對北韓導彈威脅

尹錫悅會上表示，日本與南韓享有自由、人權、法治等普世價值，是南韓在處理安保、經濟等國際議題時必須合作的夥伴，兩國停滯不前的關係已重新出發。他說，自由與民主面臨重大威脅，兩國合作更顯必要，尤其是北韓上午剛發射導彈作出挑釁，「北韓的核武、導彈不只影響東南亞，也是對國際社會和平穩定的重大威脅」，韓日應透過緊密合作，有智慧地應對北韓等地緣威脅及國際社會難題。