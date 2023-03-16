尹錫悅訪日破冰 與岸田文雄舉行雙邊會談 同意恢復穿梭外交改善兩國關係

南韓總統尹錫悅周四飛抵日本展開兩日訪問，與首相岸田文雄會談，是相隔4年再有南韓總統訪日，亦是時隔12年日韓領袖再舉行雙邊會談。因竹島(南韓稱獨島)主權爭議、日本二戰強徵勞工等問題，兩國關係降至冰點，尹錫悅與岸田文雄會上同意重啟暫停了12年的領袖互訪「穿梭外交」，共同應對北韓導彈威脅。尹錫悅上午啟程前，北韓向東部海域發射一枚疑似洲際彈道導彈，尹錫悅警告平壤要為其魯莽挑釁付出代價。
兩國同意共同應對北韓導彈威脅
尹錫悅會上表示，日本與南韓享有自由、人權、法治等普世價值，是南韓在處理安保、經濟等國際議題時必須合作的夥伴，兩國停滯不前的關係已重新出發。他說，自由與民主面臨重大威脅，兩國合作更顯必要，尤其是北韓上午剛發射導彈作出挑釁，「北韓的核武、導彈不只影響東南亞，也是對國際社會和平穩定的重大威脅」，韓日應透過緊密合作，有智慧地應對北韓等地緣威脅及國際社會難題。
兩國將恢復安全對話
岸田文雄表示，尹錫悅此行是共創日韓關係新篇章的契機，兩國應擴大政治、經濟及文化交流，盡快恢復安全對話、次長級戰略對話，並建立經濟安全協商機制。
南韓政府上周就日本二戰強徵南韓勞工提出賠償方案，宣布行政安全部下屬的團體會代日本有關企業支付補償金，這被視作為兩國關係破冰鋪路。尹錫悅在與岸田文雄舉行的聯合記者會上表示，二戰日本強徵勞工問題上，南韓政府不考慮對相關日企行使索償權。他說，若行使索償權，一切便重歸原點，現在須實現韓日關係正常化，進而發展雙邊關係，出於這樣的考慮，南韓政府確定由第三方代為賠償。
尹錫悅推動改善兩國關係
日本於峰會前宣布解除對南韓實施的半導體原材料出口管制，南韓亦撤銷針對日方措施而向世貿提出的申訴，這也被視為兩國互相示好的舉動。日韓關係多年來受到二戰強徵勞工、慰安婦及島嶼主權爭議等問題困擾，今次是自2019年6月文在寅出席大阪G20峰會後，再有南韓總統訪日，而對上一次日韓領袖互訪是2011年，時任日揆野田佳彥訪韓，同年12月時任南韓總統李明博訪日。李明博翌年訪問竹島(南韓稱獨島)，引起日方強烈不滿，兩國關係跌至冰點，自此再沒領袖互訪，文在寅出席大阪峰會，亦未安排領袖雙邊會談。尹錫悅去年上任後，積極推動改善與日本關係。