尹錫悅訪日與岸田文雄會面　南韓人總統府示威抗議

南韓總統尹錫悅今日（16日）展開一連兩日的訪日行程，其中今午在東京都內的首相官邸與日本首相岸田文雄會面。然而同一時間，在南韓有示威者在總統府前示威，抗議尹錫悅的對日態度。
尹錫悅今早與夫人抵達羽田機場後，下午前往首相官邸，這是自2019年時任南韓總統文在寅出席日本舉行的G20峰會後，再有南韓領袖人到訪日本。日本安排自衛隊舉行儀式迎接。之後二人進入首相官邸內進行兩國領導人的會談，是兩人在去年11月在柬埔寨會面後，再次進行會談。
岸田指，今次會面是兩國關係進入新篇章的機會。尹就表示，兩國在人權、法治及自由方面有共同價值，兩國未來需要就安保、經濟以及全球的問題上合作。他又指，全球的自由民主受到嚴重挑戰的時間，兩國有共同合作的必要。
日本傳媒指，尹錫悅預計會在會談提到強徵勞工的訴訟問題，而預計岸田會同意尹錫悅的建議，同時雙方會就經濟安全保障以及國防方面加強合作。
韓青年不滿強徵勞工解決辦法
然而日韓關係緩和，對部份南韓人來說並不滿意。在尹鍚悅出訪日本後，下午在首爾的總統府外有包括大學生舉行集會。集會人士批評尹的對日態度，他們批評南韓以民間企業賠償解決強徵勞工問題，指他們要的不是金錢，又指這是對青年人的侮辱。同時又反對日本計劃將福島第一核電廠的已處理核廢水排出大海。認為日本應該將廢水永久儲存。
對上一次有南韓領導人訪問日本及進行會談，已是2011年的李明博，而之後的文在寅因為兩國當時關係緊張，未有進行領導人會談。日本傳媒表示，二人之後會在首相官邸先進行晚餐，不過之後會再到訪東京銀座一間老牌西餐廳「煉瓦亭」再食第二餐。傳媒表示，這是尹錫悅私人提出，原因是尹過去曾到訪該餐廳，並且喜歡該店的蛋包飯，因此希望藉今次外訪再食一次。