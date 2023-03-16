尹錫悅訪日與岸田文雄會面　南韓人總統府示威抗議

南韓總統尹錫悅今日（16日）展開一連兩日的訪日行程，其中今午在東京都內的首相官邸與日本首相岸田文雄會面。然而同一時間，在南韓有示威者在總統府前示威，抗議尹錫悅的對日態度。

尹錫悅今早與夫人抵達羽田機場後，下午前往首相官邸，這是自2019年時任南韓總統文在寅出席日本舉行的G20峰會後，再有南韓領袖人到訪日本。日本安排自衛隊舉行儀式迎接。之後二人進入首相官邸內進行兩國領導人的會談，是兩人在去年11月在柬埔寨會面後，再次進行會談。

岸田指，今次會面是兩國關係進入新篇章的機會。尹就表示，兩國在人權、法治及自由方面有共同價值，兩國未來需要就安保、經濟以及全球的問題上合作。他又指，全球的自由民主受到嚴重挑戰的時間，兩國有共同合作的必要。