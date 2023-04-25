尹錫悅訪美國｜首天成功「搶」Netflix 25億美元投資南韓製作

韓劇《魷魚遊戲》在Netflix大收旺場兼贏盡口碑，看好南韓製作，Netflix今日宣布在未來4年投資25億美元(約195億港元)。南韓總統尹錫悅周一抵達華盛頓展開7天美國訪問之旅，周三與美國總統拜登會面，他首個官方行程便是今日會見Netflix行政總裁Ted Sarandos，並成功搶到大單，Sarandos在兩人會晤後於記者會上宣布25億美元投資計劃。尹錫悅說，「這項投資對所有南韓內容產業(content business)和創作人，以及Netflix來說將是重要的機會。」他誠意地歡迎Netflix前所未有的投資。尹錫悅自稱是南韓「頭號推銷員」，他的外訪是要達成「商業協議」和「推銷外交」。

Netflix投資南韓｜大讚南韓創作及韓劇

Netflix於2016年首次進入南韓市場，今次25億美元投資是其迄今在南韓投資的一倍。Sarandos表示，有關決定是因為對南韓內容產業有極大信心，「我們會繼續炮製傑出的故事」。他又說，受到南韓總統熱愛及強力支持南韓娛樂業啟發。Sarandos也讚賞南韓創作者和引人入勝的故事，指南韓節目現成為全球文化時代思潮的中心，他有信心Netflix的投資將強化與南韓創作產業的長遠合作，「他們炮製了大熱韓劇《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》和真人騷《體能之巔：百人大挑戰》」。