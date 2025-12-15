尹錫悅遭特檢組指控前年10月前已部署戒嚴 圖誘北韓揮軍作戒嚴藉口

南韓負責調查去年12月3日戒嚴事件的特檢組，周一(15日)發表最終調查報告，指出前總統尹錫悅早在2023年10月之前已開始準備宣布戒嚴，過程中還試圖挑釁北韓，引誘北韓作軍事行動，作為他宣布戒嚴理由。 特檢組指出，尹錫悅「在2023年10月之前」開始準備戒嚴，不僅在就任總統初期已曾多次提及「緊急權力」，更從2023年就暗中準備。 調查報告指，尹錫悅在2022年11月25日國民力量黨高層晚餐的場合上表示，「我擁有緊急權力，就算我會被槍斃，也要清掃一切」。特檢組還取得過去政府高層官員的陳述，稱尹錫悅在2022年7月至8月間，曾提到在國會大選前後進行戒嚴的計劃。

2023年10月，尹錫悅在軍方人士案塵埃落定前，開始考慮何時實施緊急戒嚴，特檢組認為，尹錫悅此時已開始部署戒嚴，包括將在戒嚴時的核心人物、前國軍防諜司令官呂寅兄及前陸軍參謀總長朴安洙等部署在「前線」。特檢組指控，尹錫悅發起戒嚴是為了清除政治異己，透過軍隊掌握司法權、立法權，將司法、立法、行政權力都收歸己有。

特檢組指出，為取得合理的戒嚴理由，尹錫悅試圖以異常軍事作戰引誘北韓發動軍事行動。特檢組在呂寅兄的手機中發現關於「必須出現戰時或警力無法控制的狀況」等筆記。之後，軍方利用無人機散布傳單來挑釁北韓，但因北韓沒有採取實際軍事行而計劃失敗。

此外，特檢組在涉嫌參與戒嚴準備的前情報司令官盧相元的筆記中，發現「美國協助、美國事前通報」等內容。前國家情報院院長趙太庸原本安排在宣布戒嚴翌日赴美，與中情局長人選會面。 特檢組認為，尹錫悅選在12月宣布戒嚴，是為了利用11月美國總統大選至翌年1月總統就任之間的混亂期，避免美國介入。南韓前總統朴正熙1972年為了獨裁奪權發起的「十月維新」，也是利用美國總統大選的混亂期。