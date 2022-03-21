尹錫悅：擺脫帝權象徵 南韓總統府遷出青瓦台

南韓候任總統的尹錫悅銳意為南韓政壇帶來新景象，昨舉行記者會宣布將總統辦公室遷出青瓦台(圖)，搬至位於首爾市龍山區的國防部大樓，以擺脫「總統帝權象徵」。他5月10日就職首日會在新辦公室上班，青瓦台也在當天起開放給公眾參觀，包括本館、迎賓館、綠地園和常春齋。尹錫悅表示，總統府搬遷是要兌現競選承諾，將青瓦台和周邊地區歸還民眾，以及加強與民眾溝通。對於須在50天內完成搬遷，有輿論認「操之過急」，他解釋一旦入駐青瓦台，就很難擺脫其「帝王權力」的象徵。新總統選址國防部大樓也考慮到該處早已有國安設備，毋須額外再裝修，而國防部將遷往已配備了必要安保設施的聯合參謀部，將為公眾帶來的不便降到最低。
「風水不好」盧武鉉自殺朴槿惠入獄
至於統官邸選址，尹錫悅說，將使用漢南洞公館作為總統官邸，該處為陸軍參謀長的官邸。朝鮮王朝太祖4年(1395年)建成景福宮，青瓦台為景福宮後院，1948年大韓民國政府成立後作為總統官邸和總統辦公室。青瓦台70年來見證南韓政權更迭，但多任總統沒有好下場，被視為「風水不好」；先是朴正熙遭暗殺，繼而全斗煥與盧泰愚遭判刑入獄；倡導清廉政治的「平民總統」盧武鉉卸任後涉貪最終自殺，之後到李明博與朴槿惠因收賄入獄。