尹錫悅：擺脫帝權象徵 南韓總統府遷出青瓦台

南韓候任總統的尹錫悅銳意為南韓政壇帶來新景象，昨舉行記者會宣布將總統辦公室遷出青瓦台(圖)，搬至位於首爾市龍山區的國防部大樓，以擺脫「總統帝權象徵」。他5月10日就職首日會在新辦公室上班，青瓦台也在當天起開放給公眾參觀，包括本館、迎賓館、綠地園和常春齋。尹錫悅表示，總統府搬遷是要兌現競選承諾，將青瓦台和周邊地區歸還民眾，以及加強與民眾溝通。對於須在50天內完成搬遷，有輿論認「操之過急」，他解釋一旦入駐青瓦台，就很難擺脫其「帝王權力」的象徵。新總統選址國防部大樓也考慮到該處早已有國安設備，毋須額外再裝修，而國防部將遷往已配備了必要安保設施的聯合參謀部，將為公眾帶來的不便降到最低。