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國際
2024-05-07 12:53:00

尼古拉斯基治長子Weston涉毆打母親被警方調查

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尼古拉斯基治長子Weston涉毆打母親被警方調查。(IG)

尼古拉斯基治長子Weston涉毆打母親被警方調查。(IG)

美國奧斯卡影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)33歲長子Weston涉嫌襲擊其母親Christina Fulton，雖然Christina事後透過友人發聲，否認兒子毆打自己，但警方計劃傳召Weston問話。

綜合報道，事發於上月28日晚，WestonChristina洛杉磯寓所，先與母親口角，繼而動粗，期間有人報警求助，救護車抵達時，Christina卻拒絕到醫院驗傷，警方到場時，Weston已離開現場。有傳媒引述知情者透露，Christina因為Weston情緒低落而前去安慰，否認兩人有爭執，並希望公眾尊重她一家的私隱。不過，警方就今次事件計劃傳召Weston問話。日前有傳媒拍攝到Christina，她面部及左眼有明顯瘀傷。

尼古拉斯基治與Christina於1988年開始拍拖。(網上圖片) 日前有傳媒拍攝到Christina，她面部及左眼有明顯瘀傷。(網上圖片) 尼古拉斯基治與Weston。(網上圖片)

Weston多年受精神問題困擾

尼古拉斯基治與Christina1988年開始拍拖，於1990年誕下Weston後約1年就分手。Weston是演員亦樂隊主音，但多年受精神問題困擾，2011年參與打鬥後被關進精神病院，當時Christina於訪問將兒子的精神問題歸咎於尼古拉斯基治影響了Weston。至於Weston則於2020年被傳媒爆出由請禁制令禁止母親接近。

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