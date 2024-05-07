尼古拉斯基治長子Weston涉毆打母親被警方調查

美國奧斯卡影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)的33歲長子Weston涉嫌襲擊其母親Christina Fulton，雖然Christina事後透過友人發聲，否認兒子毆打自己，但警方計劃傳召Weston問話。

綜合報道，事發於上月28日晚，Weston在Christina洛杉磯寓所，先與母親口角，繼而動粗，期間有人報警求助，救護車抵達時，Christina卻拒絕到醫院驗傷，警方到場時，Weston已離開現場。有傳媒引述知情者透露，Christina因為Weston情緒低落而前去安慰，否認兩人有爭執，並希望公眾尊重她一家的私隱。不過，警方就今次事件計劃傳召Weston問話。日前有傳媒拍攝到Christina，她面部及左眼有明顯瘀傷。