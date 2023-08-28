尼斯湖水怪｜熱能探測無人機加紅外線鏡頭大搜索結束 尼斯湖水怪仍是「無影」

英國蘇格蘭尼斯湖水怪(Loch Ness Monster)舉世聞名，但傳來傳去只是一張水怪頭頸露水面的模糊黑白照片，這個傳聞中的怪物孰真孰假無人知。尼斯湖中心早前宣布展開50年來最大規模搜索水怪行動，來自各地上100名的自願搜索者已於上周六和周日一連兩天搜尋，尼斯湖水怪繼續無影。他們出動了軍用熱能探測無人機、紅外線鏡頭，以及水下聽音器(hydrophone)探聽水底下的聲音。除了駕船和在岸邊觀察湖裡情況，不能到場的各地人士也透過網路攝影機(webcam)參與。
尼斯湖水怪｜聽到4下特別「咕嚕」聲
帶領搜索的尼斯湖中心人員Alan McKenna稱，「我們確實聽到了一些聲音，是4下特別的『咕嚕』聲。大家都好興奮，跑去看錄音器有沒有開著，但它並沒有插上電源。」他又指，是次活動是要啟發新一代尼斯湖水怪熱衷者。最先記載尼斯湖水怪的人是愛爾蘭修士St Columba，他聲稱將「水獸」驅逐到尼斯河深處。
尼斯湖水怪｜1934年尼斯湖水怪照真偽
來自1934年、擁有長頸的尼斯湖水怪冒出水面照最廣為人知，但60年後證實那是惡作劇，其實是將海怪的模型駁落玩具潛艇。多年以來大眾嘗試追蹤水怪均無收獲。參與今次搜索行動的美國自願者Caroline McNamara稱，讀書時已迷上尼斯湖水怪的傳說，「我選擇了尼斯湖水怪作為論文題目，並想這已有20年了，不如參加今次搜索行動」。她受訪時稱，至今並沒有發現任何尼斯湖水怪存在證據，湖水波浪起伏聲，又落著雨，湖面有很多船……這些都同一時間出現，防礙聽水底的聲音。」