尼斯湖水怪｜熱能探測無人機加紅外線鏡頭大搜索結束 尼斯湖水怪仍是「無影」

英國蘇格蘭尼斯湖水怪(Loch Ness Monster)舉世聞名，但傳來傳去只是一張水怪頭頸露水面的模糊黑白照片，這個傳聞中的怪物孰真孰假無人知。尼斯湖中心早前宣布展開50年來最大規模搜索水怪行動，來自各地上100名的自願搜索者已於上周六和周日一連兩天搜尋，尼斯湖水怪繼續無影。他們出動了軍用熱能探測無人機、紅外線鏡頭，以及水下聽音器(hydrophone)探聽水底下的聲音。除了駕船和在岸邊觀察湖裡情況，不能到場的各地人士也透過網路攝影機(webcam)參與。

尼斯湖水怪｜聽到4下特別「咕嚕」聲 帶領搜索的尼斯湖中心人員Alan McKenna稱，「我們確實聽到了一些聲音，是4下特別的『咕嚕』聲。大家都好興奮，跑去看錄音器有沒有開著，但它並沒有插上電源。」他又指，是次活動是要啟發新一代尼斯湖水怪熱衷者。最先記載尼斯湖水怪的人是愛爾蘭修士St Columba，他聲稱將「水獸」驅逐到尼斯河深處。