尼斯湖水怪｜蘇格蘭周六展開50年來最大規模搜索行動

英國蘇格蘭的尼斯湖不時有人聲稱拍到水怪出沒，但是否有水怪存在一直都是謎團，英國蘇格蘭尼斯湖中心本周末將展開50年來最大規模的尼斯湖水怪搜索行動，將動用從沒在尼斯湖用過的新科技。

從2023年1月到現在，已經有三次尼斯湖水怪目擊事件。到目前為止，尼斯湖水怪的目擊事件記錄在案的已經達到1,148起。蘇格蘭尼斯湖中心於本月26至27日一連兩日，在水深230米的尼斯湖展開50年來最大規模搜索，以尋找湖中的神秘生物。團隊更會用到以往從未在尼斯湖使用過的科學測量設備，包括用無人機以紅外線鏡頭在空中拍下水面的熱能感應圖，以及用水聽器探測湖水的聲音信號。團隊又邀請志願者加入搜索行列，預計屆時有數百名愛好者將親身或線上參與搜尋。行動負責人說，希望藉活動啟發新一代繼續追尋水怪真相。