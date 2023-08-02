尼日利亞偷渡客躲貨輪船舵　漂留14天橫跨大西洋抵達巴西

洪水沖毀生計作物 萌偷渡念頭

《路透社》報道，其中一名獲救的38歲男子葉耶（Thankgod Opemipo Matthew Yeye）在聖保羅教堂庇護所向《路透社》表示，「在船上並不容易，我渾身發抖，非常害怕。但我終於到了這裡」。葉耶是尼日利亞拉哥斯（Lagos）五旬節派的牧師，因為洪水氾濫，沖毀了他種的花生和棕櫚油，導致全家人無家可歸，才動起了偷渡的念頭。葉耶表示，自己是在6月27日偷渡上貨輪，令他驚訝的是，當他到貨輪時發現還有另外3人，很怕這些陌生人會把自己扔到海中。葉耶提到，4人擔心被船員發現後會被扔進海裏，得非常小心不要發出聲響。為了不要掉到水裡，4人在船舵附近拉起一張網，把自己綁在網上。他表示，「一低頭還可以看到鯊魚和鯨魚」，加上空間狹小，發動機很吵，幾乎無法睡覺。

根據葉耶的說法，他們躲在貨輪船舵和船體之間的空隙間，然而，在出海第10天，糧食與水耗盡了，不得已只好撈藏身處下方的海水維生，又苦熬了4天，最後在巴西東南部維多利亞港被聯邦警察救起。他表示，他們原本希望能到達歐洲，當發現是巴西警察救了他們時，感到十分震驚。 其中2名男子已要求被遣返回尼日利亞。而葉耶與另一名35歲男子弗萊德（Roman Ebimene Friday）則希望留下，他們已向巴西政府申請庇護。葉耶希望巴西政府能憐憫他，如果獲得庇護，以後能把家人也接過來。葉耶與弗萊德表示，尼日利亞的貧困、政治不穩定和高犯罪讓他們別無選擇，只能放棄祖國。聖保羅教堂庇護所的牧師帕里塞（Paolo Parise）表示，他見過許多偷渡者，但從未遇過如此危險的案例，「他們為了追尋新的生活，做了難以想像且極度危險的選擇」。

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