尼日利亞兩層高校舍倒塌　逾百學生被埋至少22死

西非國家尼日利亞驚傳恐怖意外！一所學校上課才5分鐘，兩層樓高的校舍突然應聲倒塌，154名學生被慘埋瓦礫堆下，當中至少有22人活活被壓死。

據《美聯社》報道，發生倒塌事故的是位於尼日利亞中北部高原州（Plateau state）的聖徒學院（Saints Academy），據在場學生形容，就在抵達教室，上課沒多久後，沒想到兩層樓高的建築突然轟的一聲倒了。

進教室才沒多久時間

據悉，至少有154名15歲以下的學生被困瓦礫堆下，後來陸續有132人被救出，被分送附近多家醫院急救，但現場也挖出多具遺體，至少有22名學生活活被壓死。

數十名村民聞訊跑到學校，在現場附近焦急守候，還有人忍不住哭了。而挖土機正在清理倒塌建築物部分廢墟。有被埋學生表示，當時進教室才沒多久時間，突然整棟建築就垮了。隨後自己就失去意識，醒來時就發現自己人在醫院。