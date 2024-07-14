尼日利亞兩層高校舍倒塌　逾百學生被埋至少22死

西非國家尼日利亞驚傳恐怖意外！一所學校上課才5分鐘，兩層樓高的校舍突然應聲倒塌，154名學生被慘埋瓦礫堆下，當中至少有22人活活被壓死。
據《美聯社》報道，發生倒塌事故的是位於尼日利亞中北部高原州（Plateau state）的聖徒學院（Saints Academy），據在場學生形容，就在抵達教室，上課沒多久後，沒想到兩層樓高的建築突然轟的一聲倒了。
進教室才沒多久時間
據悉，至少有154名15歲以下的學生被困瓦礫堆下，後來陸續有132人被救出，被分送附近多家醫院急救，但現場也挖出多具遺體，至少有22名學生活活被壓死。
數十名村民聞訊跑到學校，在現場附近焦急守候，還有人忍不住哭了。而挖土機正在清理倒塌建築物部分廢墟。有被埋學生表示，當時進教室才沒多久時間，突然整棟建築就垮了。隨後自己就失去意識，醒來時就發現自己人在醫院。
過去2年超過10宗
尼日利亞國家緊急事務管理局表示，倒塌發生後，救援人員和衛生人員以及安全部隊已立即部署到現場，開始搜尋受困學生。
詳細的倒塌原因目前還不清楚，但州政府初步將這場悲劇的原因，歸咎於「學校建築物結構脆弱，且位置靠近河岸」。另有專家表示：「惡劣天氣往往會讓尼日利亞脆弱的建築物更加不堪一擊，加上過去幾天當地遭逢暴雨侵襲，未來一周內還會有更多風暴和傾盆大雨。」
尼日利亞全國近年來不斷發生類似悲劇，光是過去2年就發生超過10宗同類型建築物塌毀的意外，當局也將原因歸咎於建築商沒有遵守建築安全法規，以及維護不善。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Several high school students were killed in Jos, a city in central Nigeria, on Friday when a school building collapsed as they were attending classes, according to the country’s emergency services. An unknown number of people were trapped in the rubble. https://t.co/YfuAWaZWsZ pic.twitter.com/Tv2JZ4jA4Q— The New York Times (@nytimes) July 12, 2024