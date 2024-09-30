尼日利亞動物餵食秀傳意外　飼育員沒關防護門竟慘遭獅子咬死

據BBC報導，當地警方表示死者是一名35歲男子巴巴吉·道勒(Babaji Daule)，在位於奧貢州首府阿貝奧庫塔的總統圖書館野生動物公園（the Presidential Library Wildlife Park）工作，該動物園是前總統奧巴桑喬（Olusegun Obasanjo）所有。

非洲國家尼日利亞南部的一間動物園傳出驚悚意外，一名飼育員在餵食獅子時沒有關好防護門，慘遭咬死，許多遊客當場目擊被嚇傻。

當地警方發言人奧莫洛拉·奧杜托拉(Omolola Odutola)在聲明中表示，「獅子對這名男子的頸部造成嚴重致命傷」，而為了救出飼育員的屍體，獅子當場被射殺。

據BBC報導，當地警方表示死者是一名35歲男子巴巴吉·道勒(Babaji Daule)，在位於奧貢州首府阿貝奧庫塔的總統圖書館野生動物公園（the Presidential Library Wildlife Park）工作，該動物園是前總統奧巴桑喬（Olusegun Obasanjo）所有。

報導指出，道勒是一名訓練有素的飼育員，根據總統圖書館野生動物公園的聲明，週六晚上一些遊客參觀了獅子的餵食秀，「顯然，飼育員對這隻動物感到很放心，於是打開了安全防護門開始餵食，但卻被咬傷並當場死亡。」

事實上，這並不是尼日利亞第一起遭獅子攻擊的意外。不到一年前，同樣位於尼日利亞西南部的奧巴費米阿沃洛沃大學(Obafemi Awolowo University)的另一名動物園管理員也被獅子襲擊並死亡。

這二起事件也引發民眾對國家動物園的監管和管理以及野生動物處理的質疑。