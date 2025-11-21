尼日利亞女校遇襲25名女學生被綁架 副校長中槍亡

一位當地居民表示，他在清真寺做完晨禱後，聽說了馬加學校發生的綁架案，立刻駕駛電單車趕到學校，才得知他的兩個女兒中有一個被綁架了。

他還補充說，副校長馬古古（Hassan Yakubu Makuku）在抵抗時被槍殺，另一名工作人員也受了槍傷。

據CNN等外媒報道，警方發言人科塔爾科希表示，襲擊者攜帶步槍，據稱使用了協同戰術，於當地時間凌晨4點左右闖入馬加鎮的政府女子綜合中學，與警方發生槍戰，然後翻越圍牆再綁架學生。

非洲國家尼日利亞一間女子寄宿學校，在當地時間11月17日清晨遭一群武裝分子攻擊，副校長被殺， 25名女學生被綁架。

警方表示，已部署更多戰術部隊、士兵和當地治安隊，對疑似逃跑路線和周邊森林展開搜救行動。

學校官員表示，大多數學生和被綁架者都是穆斯林，伊斯蘭教是該地區的主要宗教。尼日利亞陸軍參謀長沙伊布中將周二在視察凱比州時對部隊士兵說，「我們必須找到這些學生。根據所有情報採取果斷、專業的行動。」

儘管政府承諾改善該地區的安全狀況，尼日利亞西北部仍頻傳武裝集團綁架勒索贖金的事件。 2014年，伊斯蘭極端組織博科聖地在東北部城鎮奇博克綁架了270名女學生。雖然許多女孩成功逃脫或後來獲釋，但仍有一些女孩至今仍下落不明。