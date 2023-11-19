尼日利亞女花11天製作350米長假髮　打破健力士世界紀錄

尼日利亞一名從事製作假髮的女子威廉斯（Helen Williams ），花了11天時間和2493美金（約19,438港元），製作了一頂全長351.28米的假髮，成功打破健力士世界紀錄。

培訓了數百名學生

根據健力士世界紀錄官網的消息，威廉斯一共使用了1千束頭髮、12罐噴霧、35管髮膠和6,250個髮夾完成了這頂假髮。威廉斯說：「要找齊製作最長假髮的材料並不容易，我作為假髮製作師的經驗很有幫助。」

據悉威廉斯從事製作假髮已有8年時間，每周生產50至300頂假髮，同時她也培訓了數百名學生。