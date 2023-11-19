尼日利亞女花11天製作350米長假髮　打破健力士世界紀錄

尼日利亞一名從事製作假髮的女子威廉斯（Helen Williams ），花了11天時間和2493美金（約19,438港元），製作了一頂全長351.28米的假髮，成功打破健力士世界紀錄。
培訓了數百名學生
根據健力士世界紀錄官網的消息，威廉斯一共使用了1千束頭髮、12罐噴霧、35管髮膠和6,250個髮夾完成了這頂假髮。威廉斯說：「要找齊製作最長假髮的材料並不容易，我作為假髮製作師的經驗很有幫助。」
據悉威廉斯從事製作假髮已有8年時間，每周生產50至300頂假髮，同時她也培訓了數百名學生。
最大挑戰是沒有適合的量度場地
儘管擁有如此豐富的經驗，但製作破紀錄的假髮對威廉斯來說並不是一件簡單的事。她透露，最大挑戰是找到一個空間，將假髮放置在一條直線上並進行精確測量，因為她參觀過的所有場地（包括幾條跑道）都沒有夠長的空間來容納假髮。
「在某個時刻，我感到筋疲力盡，但是，朋友和家人都鼓勵我，我不想讓他們失望，所以我保持專注。」最後，她終於決定在高速公路旁進行測量，這頂世界最長的假髮才得以誕生。現在威廉斯把假髮放在她的辦公室，她大方地表示，任何人都可以來參觀。
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