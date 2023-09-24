尼日利亞武裝分子深夜持槍闖校園　擄走35人包括24名女學生

尼日利亞西北部扎姆法拉州（Zamfara State）一間大學，22日遭到全副武裝的槍手闖入，綁架了34名學生、教職員和1名保安作為人質。

安全部隊已救出6名學生

根據目擊者回憶，槍手22日凌晨騎着摩托車來到學校，下車後開始開槍示威，並來到學校女生宿舍，打破門窗後大聲喝斥還在睡夢中的學生出來，然後帶走了24女學生、10名學校教職員和1位保安。

還有學生提到，自己是被槍聲吵醒：「我非常害怕，槍響持續了幾分鐘，當時是凌晨3點左右，接著外面就發生了不小的騷亂」。

該大學距離扎姆法拉州首府20公里，州發言人表示，這事件是今年首宗涉及學生的綁架案，根據學校提供的最新消息，安全部隊已經成功救出了6名學生，還在持續尋找受害者，並努力逮捕槍手。