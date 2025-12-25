尼日利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊5死35傷

西非國家尼日利亞東北部城市邁杜古利（Maiduguri）一座清真寺，當地時間25日晚禱期間發生致命爆炸，造成5人死亡、35人受傷。警方稱發現了疑似自殺式背心的碎片，這起悲劇極可能是自殺式炸彈攻擊。

根據《美聯社》等外媒，事發在當地時間下午6點左右，地點位於阿杜姆清真寺（Al-Adum mosque），當時清真寺內聚集了許多信眾。博爾諾州（Borno）警察指揮部發言人達索（Nahum Daso）透過聲明證實，調查人員在爆炸現場尋獲疑似自殺式背心的殘骸碎片。

報導稱，這起爆炸案是該國北部地區近期一連串攻擊事件中的最新一起，當地正與多個武裝團體交戰，包括博科聖地（Boko Haram）及其分支組織伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province）。