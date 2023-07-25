尼日利亞西南部油罐車爆炸釀20死　疑民眾搶翻車汽油肇禍

油罐車疑似超速行駛導致失控

《半島電視台》報道，翁多州警方發言人奧敦拉米-奧米薩尼亞（Fumilayo Odunlami-Omisanya）24日表示，一輛油罐車23日晚間疑似因超速行駛導致失控翻覆，車上裝載的汽油洩漏，引發附近民眾前往哄搶，過程中油罐車突起火爆炸。網傳畫面顯示，事發地周圍燒成一片火海，不斷竄出的濃煙覆蓋天際，導致多人當場死亡，目前警方正就事件展開調查。據當地媒體援引目擊者說法，起火原因疑似是民眾在哄搶汽油時，手中器具產生的火花引發油罐車起火爆炸。前政府官員奧比（Peter Obi）在推特發文表示，這起事件造成至少20人死亡。

由於當地鐵路基礎設施不足，汽油大多只能透過公路運送，這也導致了油罐車事故在奈及利亞頻傳。此外，該國總統蒂努布 (Bola Tinubu) 5月底就任後便取消了實行數十年的政府汽油補貼政策，導致汽油價格上漲了超過2倍，對駕車者以及使用汽油發電的家庭和小企業，造成了沉重的打擊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章