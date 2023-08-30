尼日爾警方深夜逮捕200名男同志　男子：只是參加fashion show

警方發言人：同性戀在尼日爾是不允許的

警方發言人表示，同性戀在尼日爾是不允許的，且「永遠不會被容忍」，他強調「我們不能效仿西方世界，這種行為是邪惡的」。事件發生在28日凌晨2點，當時員警在街上，發現一名穿著女裝的男子並將他攔下，男子起初向警方供稱，自己是一名演員，但後來又改口，表示自己有參加一個同性戀社團，並和成員在一家酒吧參加活動。

警方在男子的引導下，找到了該間酒吧，發現了兩名打扮成「新娘」和「新郎」的男子，據員警描述，在現場還找到了一段在婚禮上播放的影片。不過被指控的兩人，表示他們既不是來cosplay的，也不是同性戀，其中一人解釋，自己是服裝設計師，員警所說的「新郎服裝」，是他為模特設計的衣服而已。另名男子則表示，他受邀在活動中擔任模特，也不是警方所說的同性戀。

還有不只一人，對於被警方逮捕一事深感不滿，他們走上街頭，為自己申冤，大多數人都聲稱，自己只是參加時裝秀的設計師、攝影師和模特，就被警方說是違法行為，還有人控訴，被關押了好幾天，不只沒有水，也沒有手機可以使用。在尼日爾，同性戀被捕的情況很常見，根據該國在2013年發布的同性婚姻禁止法，同性戀者可能面臨最高14年的監禁，共犯將面臨10年監禁，雖然該法得到了國內許多人的支持，但招致國際社會的諸多譴責。

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