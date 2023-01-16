尼泊爾墜機72人全部罹難　墜機前機身90度傾側　乘客恐慌慘叫(有片)

尼泊爾雪人航空(Yeti Airlines)一架載著72人、包括15名外國乘客的內陸客機周日在西部旅遊城市一個機場降落期間失事墜落塞蒂河(Seti river)峽谷，航空公司發言人表示，機上所有人全部罹難，包括68名乘客及4名機組人員。當局仍在調查墜機原因，政府宣布今日為全國哀悼日。

出事的雙引擎客機昨日早上從首都加德滿都起飛，前往西部約二百公里外的旅遊城市博克拉，原定飛行約20分鐘後降落，但就撞落機場附近的峽谷，機身斷成幾截，並起火冒煙。官員指，事發時天氣狀況非常好，機師未有報告技術故障。有航空專家表示，事故或涉及飛機失控。

網上有懷疑飛機失事前片段流傳顯示，客機曾90度傾側。另有一段長約1分40秒的影片，機上有乘客拍攝片段，期間有拍攝窗外景色，未幾畫面突然劇烈搖晃，乘客隨之恐慌慘叫，然後聽到猛烈撞擊聲，陷入一片火海。當地報道指，拍片者相信是35歲印度公民Sonu Jaiswal，其家人證實他已罹難。機上乘客有15名外國人，包括來自印度、俄羅斯及南韓等。

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf — Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023

雪人航空取消今日所有航班 印度總理莫迪對事故表達悲痛，向死者家屬致哀。總理達哈爾原定前往現場了解，但因人多而取消。他對事故表示悲痛，召開內閣緊急會議，下令內政部和安全部門等政府機構立即展開救援。當局將周一定為公眾假期，全國下半旗致哀，暫停非必要服務，並成立調查委員會，同時指示對所有國內航班進行技術檢查。客機所屬的尼泊爾雪人航空周一亦取消所有航班。

警告：影片內容或會令人情緒不安