尼泊爾大巴墮河至少27死16傷　主要乘載印度朝聖客

尼泊爾一輛載有43名乘客的大巴在行經塔納洪區（Tanahun）時，不慎墜入馬沙陽蒂河（Marsyangdi River）中，造成至少27人喪生，16人受傷。

殘骸躺在山坡底部

塔納洪地區官員高塔姆（Janardan Gautam）表示，目前43名乘客中，已確定有27人死亡。救援人員在水流洶湧的馬沙陽蒂河上進行搜救，獲救的16名傷者則是被軍用直升機空運至加德滿都的醫院接受治療。從事故現場的影片可以看到，大巴殘骸躺在山坡底部，旁邊是一條洶湧的河流。

當局表示，該輛大巴上都是前一天晚上在尼泊爾第二大城市博卡拉（Pokhara）停留、準備前往加德滿都朝聖的印度人，據悉從博卡拉到加德滿都的大巴路線非常受印度遊客和朝聖者歡迎。