尼泊爾客機峽谷墜毀增至68死 目擊者：客機左右擺動突然機頭向下即墜落(多圖有片)

尼泊爾雪人航空(Yeti Airlines)一架載著72人、包括15名外國乘客的內陸客機周日在西部旅遊城市一個機場降落期間失事墜落峽谷，最少68人死亡，是當地近5年來死傷最嚴重的空難。客機殘骸起火冒煙，數百救援人員與軍人及居民在山區加緊搜救，據報事發時天氣晴朗，總理德烏帕召開緊急內閣會議商討應對，並成立專責小組調查事故原因。

肇事ATR72雙引擎客機從首都加德滿都起飛，前往西面約200公里的旅遊勝地博克拉(Pokhara)，準備降落時在距離機場約1.6公里的塞蒂河(Seti river)峽谷墜毀。從網上片段可見，客機低飛，突然轉彎，瞬即墜地並傳出巨響，機身起火、冒出大量濃煙，一半殘骸留在山坡，一半則位處河谷。民航局指，客機於早上10時50分左右與控制塔聯絡，位置是塞蒂峽谷，隨後墜毀，當時天氣晴朗，機場剛於兩周前啟用。