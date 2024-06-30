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國際
2024-06-30 12:45:02

尼泊爾暴雨山崩至少9人遇難　一家五口遭活埋

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尼泊爾暴雨山崩至少9人遇難　一家五口遭活埋

尼泊爾首都加德滿都以西的山區因強降雨造成山崩，至少9人不幸喪生。

據尼泊爾國家救災和減災管理局的官員巴特拉伊（Dizan Bhattarai）稱，加德滿都以西約250公里的三個山區因暴雨引發山崩，大量土石淹沒了房屋。有一家五口在睡夢中遭活埋罹難，鄰近兩個地區也分別有2人喪生。其中一家五口的遺體都已尋獲，當中還包括兩名孩童。

至少有35人遇難

自6月中旬一年一度的季風季節開始以來，尼泊爾各地至少有35人死於山崩、洪水和雷擊。降雨通常持續到九月中旬。

季風季節期間，山崩和山洪在尼泊爾山區很常見，每年造成數百人死亡。2015年，強降雨引發的山崩掩埋了尼泊爾東北部山區的6個村莊，據信至少有15名在家中睡覺的居民喪生；2002年，尼泊爾東北部發生山崩，當時造成32人死亡。

基礎設施仍然不足

氣候變遷加劇了尼泊爾山崩、洪水等自然災害，造成重大生命和財產損失。不良的災害管理基礎設施進一步放大了這些影響，凸顯了對備災和復原力策略的迫切需求。

儘管如此，尼泊爾的救災機制和基礎設施仍然不足，才會導致尼泊爾在氣候變遷加劇的自然災害中脆弱性和損失加劇。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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