尼泊爾直升機墜毀　4名中國乘客及機師全部罹難(有片)

尼泊爾王朝航空公司一架直升機在首都加德滿都以北的努瓦果德縣墜毀，機上5人包括機師全部遇難。中國駐尼泊爾大使館證實，機上4名中國乘客死亡。

當地警方表示，失事直升機下午計劃從加德滿都飛往拉蘇瓦縣，但途中在努瓦果德縣的希沃布里地區墜毀。救援人員已找到5名遇難者的遺體。尼泊爾民航局就說，直升機在起飛3分鐘後與加德滿都控制塔失去聯繫。有報道指，警方實4名乘客包括3男1女，機師是尼泊爾籍男性。