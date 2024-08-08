尼泊爾直升機墜毀　4名中國乘客及機師全部罹難(有片)

尼泊爾王朝航空公司一架直升機在首都加德滿都以北的努瓦果德縣墜毀，機上5人包括機師全部遇難。中國駐尼泊爾大使館證實，機上4名中國乘客死亡。
當地警方表示，失事直升機下午計劃從加德滿都飛往拉蘇瓦縣，但途中在努瓦果德縣的希沃布里地區墜毀。救援人員已找到5名遇難者的遺體。尼泊爾民航局就說，直升機在起飛3分鐘後與加德滿都控制塔失去聯繫。有報道指，警方實4名乘客包括3男1女，機師是尼泊爾籍男性。
Nepal: 5 people tragically lost their lives in a helicopter crash in the mountains northwest region of Kathmandu.#Nepal #Kathmandu #HelicopterCrash pic.twitter.com/ow3LDMorl6— TIMES NOW (@TimesNow) August 7, 2024
中國駐尼泊爾大使館聯繫遇難者家屬處理善後
尼泊爾總理奧利對事故表示感到悲傷，而當局決定成立專門委員會調查事故原因。中國駐尼泊爾大使館在事發後協調尼泊爾相關部門妥善處置墜機事故，聯繫遇難者家屬處理善後事宜，並同時再次提醒在尼泊爾的中資企業和中國公民注意雨季出行和旅遊安全。