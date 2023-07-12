尼泊爾直昇機珠峰附近墜毀　5墨西哥人與機師證實死亡

尼泊爾一架直昇機在接近珠穆朗瑪峰的地方墜毀，加德滿都的特里布萬國際機場在周二（11日）宣布，機上的5名墨西哥遊客以及尼泊爾機師在意外中罹難。

尼泊爾馬南航空的一架直昇機，載着5名墨西哥籍遊客及尼泊爾機師，在尼泊爾飛行遊覽，包括世界上最高的珠穆朗瑪峰。在當地時間的周二早上10時05分，飛機從珠峰所在的索盧坤布縣出發前往加德滿都，在不足10分鐘後，約10時13分，飛機與機場控制塔失去聯絡，並在附近的一個鄉郊地方證實墜毀。當地警方表示，在意外現發現機上全部6人的遺體。

當地官員表示，已將6人的遺體以陸路運送回加德滿都。目前未知有關直昇機墜毀的原因。而在今年的1月，一架飛機在尼泊爾中部墜毀，造成68人死亡，是當地30多年來的最大空難，而由於尼泊爾的惡劣天氣、能見度低以及山多的地勢，令當地的航空事業經常發生危險。