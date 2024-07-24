尼泊爾首都有飛機墜毀釀22人死機長倖存　據報起飛時滑出跑道升空後墜毀(更新/有片)

尼泊爾首都加德滿都特里布萬機場(Tribhuvan International Airport)發生墜機意外。當地早上約11時，尼泊爾一架本土航空公司飛機起飛時墜毀起火。當地傳媒指，涉事航空公司為Saurya Airlines，機上載有包括組員19人，機長被送院搶救。有報道指，初步顯示，飛機起飛時滑出跑道升空後墜毀。《新華社》報道，尼泊爾民航局發言人指，事故導致22人喪生。由於機上載有19人，懷疑地面有人喪生。網上影片顯示飛機冒出濃濃黑煙，直湧半空，有救援車輛向起火飛機噴灑泡沫。尼泊爾軍方發布的相片顯示，飛機燒成廢鐵，有大批搜救人員在現場搜救。