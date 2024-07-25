尼泊爾首都飛機墜毀18人死僅機長倖存　失事片段網上曝光(更新/有片)

尼泊爾首都加德滿都特里布萬機場(Tribhuvan International Airport)發生墜機意外。當地周三(24日)早上約11時，尼泊爾本土航空公司Saurya Airlines一架飛機，原定飛去旅遊勝地博克拉，起飛時墜毀起火。當地傳媒指，機上載有19人，包括2名機組人員和17名技術人員，民航局發言人說，機師生還，正在醫院接受治療。

有報道指，初步顯示，飛機起飛時滑出跑道升空後墜毀。《新華社》報道，民航局發言人最初說事故造成22人死亡，但後來更正說，救援隊重複計算3人。墮機一刻片段在網上流傳，顯示客機機身嚴重傾側，其後墜毀。另有影片顯示，飛機冒出濃濃黑煙，直湧半空，有救援車輛向起火飛機噴灑泡沫。尼泊爾軍方發布的相片顯示，飛機燒成廢鐵，有大批搜救人員在現場搜救。