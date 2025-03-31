尾巴長近47厘米　2歲緬因貓獲認證為全球尾巴最長貓貓(有片)

美國明尼蘇達州一隻2歲緬因貓擁有比一般貓咪更長的尾巴，連獸醫看到時都覺得十分驚訝，主人決定進行測量，結果意外發現這貓咪的尾巴長達18.5英寸(約46.99厘米)，獲得健力士世界紀錄認證。

綜合報道，明尼蘇達州女子Amanda Cameron，家中養了4隻緬因貓，其中一隻的銀色緬因貓Mr. Pugsley Addams的尾巴卻明顯較其他貓手足更長，Amanda本身不以為意，直至第一次帶Mr. Pugsley看獸醫時，獸醫一見牠就驚呼：「這尾巴真的很長啊！」才引起Amanda的關注。過了半年，Amanda決定讓獸醫幫忙測量，沒想到Mr. Pugsley的尾巴長度竟然超越目前的健力士世界記錄。