尾巴長近47厘米　2歲緬因貓獲認證為全球尾巴最長貓貓(有片)

美國明尼蘇達州一隻2歲緬因貓擁有比一般貓咪更長的尾巴，連獸醫看到時都覺得十分驚訝，主人決定進行測量，結果意外發現這貓咪的尾巴長達18.5英寸(約46.99厘米)，獲得健力士世界紀錄認證。
綜合報道，明尼蘇達州女子Amanda Cameron，家中養了4隻緬因貓，其中一隻的銀色緬因貓Mr. Pugsley Addams的尾巴卻明顯較其他貓手足更長，Amanda本身不以為意，直至第一次帶Mr. Pugsley看獸醫時，獸醫一見牠就驚呼：「這尾巴真的很長啊！」才引起Amanda的關注。過了半年，Amanda決定讓獸醫幫忙測量，沒想到Mr. Pugsley的尾巴長度竟然超越目前的健力士世界記錄。
飼主大爆貓咪長尾巴很礙事
Amanda驚喜表示，沒想到家中這隻友善又調皮的貓貓竟然打破健力士世界紀錄，變成當地「名人」，現在每次帶牠出門時，都會有很多人想要看牠，幸好Mr. Pugsley是一隻個性淡定的貓，不容易被群眾嚇到。不過，Amanda亦透露Mr. Pugsley的長尾巴確實很礙事，尤其是當牠興奮的時候，Amanda說：「每次餵牠時，牠的尾巴會直直地豎起來、打到我的臉」。由於Mr. Pugsley現在才2歲，身體還有可能繼續長大，Amanda與家人都十分好奇牠日後會否繼續創出新紀錄。