局勢變化 烏軍奪回基輔西面市郊 拜登：普京被逼埋牆

俄軍包圍烏克蘭首都基輔現缺口，烏國防部昨稱重奪基輔西面市郊城鎮馬卡里夫(Makariv)，在激烈戰鬥後成功迫退俄軍，奪回一條主要公路的控制權，阻止俄軍從西北面圍攻基輔。俄軍近日地面進攻停滯，對基輔等地採取狂轟濫炸策略，民居和醫院等平民設施也遭炮擊；美國國防部官員周一指，俄軍過去兩天加強轟炸，24小時內有多達300次空襲，攻打烏克蘭以來更發射超過1.1萬枚導彈。美國總統拜登周一晚稱，俄羅斯總統普京已「被逼埋牆」，「他無料到我們那麼團結，他愈被逼埋牆，手段會愈激烈」。拜登重申普京可能考慮動用生化武器。

烏軍雖奪回馬卡里夫，但基輔東面的鮑里斯波爾(Boryspil)市長昨在社交網呼籲居民盡快離開，指俄軍已逼近該市。遭俄軍狂炸的南部城市馬里烏波爾昨繼續被空襲，網上片段可見一個工業區被炮彈打中，建築物數秒間接連爆炸後冒出大量濃煙，有如電影畫面。有從該市逃出的民眾稱，「我的城市徹底摧毀……轟炸太猛烈，地下室也被摧毀」。她認識的3名兒童死於脫水，指在廿一世紀竟發生這樣的事，而其他兒童目前正活於飢餓中。另方面，俄國防部周日稱從烏東地區撤離16,434人，包括2,389名兒童。烏方昨指控俄軍強行帶走有關兒童，是嚴重違反國際法。聯合國兒童基金會稱，未能核實該消息，但戰爭時綁架兒童是嚴重違反兒童不應牽涉入衝突的規定。