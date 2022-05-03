展開營救 亞速鋼鐵廠被圍困2個月 逾100婦孺成功撤離

烏克蘭南部城市馬里烏波爾幾乎被俄軍控制，約有2,000人被圍困在亞速鋼鐵廠逾2個月，有指當中一半為留守烏軍。烏總統澤連斯基周日稱，該處首度達成2天真正停火協議，逾100名婦孺獲撤離。俄國防部則稱，80名平民獲撤走，並交給聯合國和紅十字會代表。據悉，鋼鐵廠內還有數百名平民，包括兒童，有官員稱俄軍在撤離巴士離開後恢復轟炸。

聯合國與紅十字會代表上周五從中部扎波羅熱經過230公里路，於上周六抵達亞速鋼鐵廠。獲撤離的老弱婦孺在有關代表陪同下，從鋼鐵廠前往烏東親俄分離分子控制村莊Bezimenne一個營地。聯合國並無透露撤離人數，僅稱獲撤走平民會前往烏方控制的扎波羅熱，這是俄烏雙方同意。聯合國人道援助工作發言人稱，情況「非常複雜」，是次撤離行動須依靠俄方繼續開放人道走廊，並容許平民經過檢查站回烏克蘭控制地區。