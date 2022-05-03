展開營救 亞速鋼鐵廠被圍困2個月 逾100婦孺成功撤離

烏克蘭南部城市馬里烏波爾幾乎被俄軍控制，約有2,000人被圍困在亞速鋼鐵廠逾2個月，有指當中一半為留守烏軍。烏總統澤連斯基周日稱，該處首度達成2天真正停火協議，逾100名婦孺獲撤離。俄國防部則稱，80名平民獲撤走，並交給聯合國和紅十字會代表。據悉，鋼鐵廠內還有數百名平民，包括兒童，有官員稱俄軍在撤離巴士離開後恢復轟炸。
聯合國與紅十字會代表上周五從中部扎波羅熱經過230公里路，於上周六抵達亞速鋼鐵廠。獲撤離的老弱婦孺在有關代表陪同下，從鋼鐵廠前往烏東親俄分離分子控制村莊Bezimenne一個營地。聯合國並無透露撤離人數，僅稱獲撤走平民會前往烏方控制的扎波羅熱，這是俄烏雙方同意。聯合國人道援助工作發言人稱，情況「非常複雜」，是次撤離行動須依靠俄方繼續開放人道走廊，並容許平民經過檢查站回烏克蘭控制地區。
撤離人士：開始無食物
與兒童一起撤離的年長人士稱，鋼鐵廠內開始食物不足，「兒童不能捱餓，成人還可以等」。一名留守作戰者向德國《圖片報》稱，每天配給一餐，只有粥或罐頭食物，並說：「我最後一次沖涼是兩個月前，我們用濕紙巾抹身，但早已用光。」他指最大問題是去廁所，走到地堡外隨時遭炮擊；俄軍陸空攻擊無停過，即使在晚間離開地堡，也會遭俄軍的無人機偵察到，然後成為迫擊炮目標。他希望第三國營救他們。