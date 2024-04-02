履歷自介驚現「公司名」 應徵者：叫AI代寫唔記得改翻

AI引發的爭議再添一樁！南韓有企業抓包應試者利用ChatGPT寫自我介紹，連範本內容都忘了改。南韓僱用情報院就針對前500大企業進行調查，約有41%的人力資源部主管都考慮「廢除我介紹」，改以其他標準來錄取。

CV寫上「公司名」

據《朝鮮日報》及《SBS》等綜合媒體報導，3月初一家南韓企業人力資源主管，正在閱讀面試者的履歷自我介紹內容時，突然發現內文竟寫著「公司名」三個字。

明明履歷中詢問的是大學經歷及與職務的關聯性，但應試者卻重複寫了兩三次「我會在『公司名』努力工作」等尷尬字眼。主管向應試者確認後，對方坦承「因為準備時間不足，因此用了ChatGPT來寫自傳，但部分內容忘了改成您們的公司名稱。」最後該名應試者不予錄取。

而這樣的狀況，在南韓似乎屢見不鮮，太多人都用AI代筆寫履歷。3月24日，南韓僱用勞動部及僱用情報院，對前500大企業進行問券調查，有41%人主管「考慮取消自傳，改以其他評估標準」而這項調查是在2023年11月到12月間進行。