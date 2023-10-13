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國際
2023-10-13 04:30:45
日報

屬外來入侵物種 蔓延惹關注 大閘蟹橫行英國

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大閘蟹

屬外來入侵物種 蔓延惹關注 大閘蟹橫行英國

大閘蟹

英國劍橋郡及倫敦近日均現「蟹蹤」。(互聯網)

英國一種外來物種引發關注，牠們據報近日在劍橋郡「橫行」無忌，在水道甚至繁忙路上現身。牠們被稱為「中華絨螯蟹」(Chinese Mitten Crab)，亦即大閘蟹。

英媒報道，近日劍橋郡水道充斥大閘蟹，包括惠特爾西(Whittlesea)的運河和彼得伯勒(Peterborough)的尼尼公園(Nene Park)。有居民更曾目睹大閘蟹在彼得伯勒繁忙馬路上爬行，形容景象「奇異」。倫敦亦有人見到大閘蟹上岸，一名狗主表示，日前在倫敦西南部布希公園(Bushy Par)遛狗時，看到一隻大閘蟹，指以前只曾在水中見過大閘蟹，今次是首次「登陸」，「我帶拉布拉多狗在公園散步時，牠停低猛聞地上東西，我驚訝竟是一隻蟹」。

1973年侵英 2016年廣泛分布

根據英國當局資料，大閘蟹早於1973年入侵倫敦泰晤士河，之後不斷蔓延，2016年在英被列「廣泛分布」外來物種，亦是受關注的30種外來物種之一。當局相信大閘蟹透過依附在船底，從中國東部及北美，傳至英國等歐洲國家。大閘蟹常在當地河岸挖洞搞破壞，又捕食魚類、破壞網具，影響漁業。

不屬合法漁業品種 不得活捉轉售

當局發言人表示，大閘蟹對人類或狗狗都不構成威脅，但民眾別太靠近以免被鉗。至於當地為何無人捉大閘蟹來賣，英國廣播公司(BBC)稱，大閘蟹並非當地可合法作魚獲出售的品種，不得活捉轉售供人食用。

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床蝨

有人在倫敦搭地鐵時，拍到疑似床蝨爬上褲。

法國「床蝨潮」疑侵英國

除大閘蟹外，英國近日亦疑被一種昆蟲「入侵」。法國巴黎於約半個月前驚爆「床蝨潮」，地鐵、戲院、機場及Airbnb民宿屢現「蝨蹤」，令民眾及政府人員頭痕兼身痕，政治亦危機漸現，有人擔心影響明年巴黎奧運。近日床蝨似已蔓延英國，倫敦地鐵維多利亞線一名乘客，乘車時驚見褲管有疑似床蝨，懷疑倫敦地鐵已「失守」。片段在TikTok旋即錄得近200萬次瀏覽，並引起多間英媒關注。據報曼徹斯特一輛巴士日前亦有疑似床蝨出沒，令英國民眾憂心不已，有人估計床蝨是由「歐洲之星」列車，或飛機旅客行李和衣物帶來英國。

歐洲之星強調會檢查所有列車，一有懷疑將徹底消毒。倫敦市長簡世德指市內地鐵車輛每晚均會清潔消毒，市政府亦正與法國就防治床蝨問題溝通，有信心倫敦不會爆發「床蝨潮」。另有滅蟲公司稱，民眾在英國拍到的未必是床蝨，可能是其他昆蟲。

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