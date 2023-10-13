屬外來入侵物種 蔓延惹關注 大閘蟹橫行英國

英國一種外來物種引發關注，牠們據報近日在劍橋郡「橫行」無忌，在水道甚至繁忙路上現身。牠們被稱為「中華絨螯蟹」(Chinese Mitten Crab)，亦即大閘蟹。

英媒報道，近日劍橋郡水道充斥大閘蟹，包括惠特爾西(Whittlesea)的運河和彼得伯勒(Peterborough)的尼尼公園(Nene Park)。有居民更曾目睹大閘蟹在彼得伯勒繁忙馬路上爬行，形容景象「奇異」。倫敦亦有人見到大閘蟹上岸，一名狗主表示，日前在倫敦西南部布希公園(Bushy Par)遛狗時，看到一隻大閘蟹，指以前只曾在水中見過大閘蟹，今次是首次「登陸」，「我帶拉布拉多狗在公園散步時，牠停低猛聞地上東西，我驚訝竟是一隻蟹」。

1973年侵英 2016年廣泛分布

根據英國當局資料，大閘蟹早於1973年入侵倫敦泰晤士河，之後不斷蔓延，2016年在英被列「廣泛分布」外來物種，亦是受關注的30種外來物種之一。當局相信大閘蟹透過依附在船底，從中國東部及北美，傳至英國等歐洲國家。大閘蟹常在當地河岸挖洞搞破壞，又捕食魚類、破壞網具，影響漁業。

不屬合法漁業品種 不得活捉轉售

當局發言人表示，大閘蟹對人類或狗狗都不構成威脅，但民眾別太靠近以免被鉗。至於當地為何無人捉大閘蟹來賣，英國廣播公司(BBC)稱，大閘蟹並非當地可合法作魚獲出售的品種，不得活捉轉售供人食用。