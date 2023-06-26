山手線亮刀疑為誤會　律師指若證實為廚師可脫罪

日本JR新宿車站昨日發生一陣的恐慌，一名男子被指在一輛山手線的列車內亮刀，令不少乘客恐慌逃離車廂，一名50多歲的男子被指違反《槍械及刀劍持有法》（槍刀法）而被拘捕。

日本東京昨日（25日）發生的列車亮刀驚魂，媒體指或者只不過是一場的誤會。據媒體的報道，所謂一名外籍男子亮刀，不過是他攜帶的一柄利刀因為包裹的毛巾掉落而被發現。日本的律師指出，男子據說沒有揮刀，也沒有人受傷，如果證實他本身為廚師，或者可以脫罪。

僅用布包裹刀具惹恐慌

不過經過警察的問話及報道，男子向警方表示自己是一名廚師，因為向任職的餐廳辭職，而把自己的一把廚刀帶回家」，然而他僅用布包裹着刀，在列車上睡着後，毛巾脫落而被人發現，引發車廂內乘客的恐慌。

日本的律師就表示，根據有關法例，刀片長度短過8厘米的刃物可獲豁免，而以因為「業務」，而需要反復使用刀具的人，在工作場合亦有「合理理由」而被容許，因此男子若確實是廚師，在辭職後把刀具帶走，可以被視為「業務」而不被檢控。然而律師又指，根據JR的規例，則禁止攜帶刀具登車，不過違反JR的規則只會不被允許登車，而不會被檢控。

有網友就表示，過去的廚師確實是會用布將刀具包起就外出，然而有關的職人還是需要理解現代社會的狀況，要明白這樣會造成他人的恐慌。