山手線秋葉原站傷人女子供稱「想殺人」　四男被刺三人重傷

日本東京在周三（3日）晚，又發生鐵路隨機殺人事件。一名20多歲的女子，在一輛山手線列車上，向至少5名男子施襲，造成4人被刺傷，當中有3人重傷。警方就表示，女子透露其動機是「想殺人」，相信女子與4名的傷者都並不認識。
根據日本媒體報道，在日本時間周三晚11時，一輛外回的山手線列車，由御徒町站前往秋葉原站期間，一名女子拿出一把刀，先後向5名男乘客襲擊，當中有4人被刺傷送院，雖然全部人沒有生命危險，但包括一名40多歲男子左胸被刺傷、一名60多歲男子背部被刺以及一名30多歲男子右手腕被刺，3人皆受重傷，另一名30多歲男子就輕傷。警察之後在車廂內將女子制伏並拘捕，而女子向警察供稱自己「想殺人」。
新年早々山手線の電車内(秋葉原駅付近)で刺傷事件— マサキンNE𝕏👑 (@masaking_1222) January 3, 2024
災害だけでなくこんなのまで起きたらもう日本安心して暮らせない
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警方又透露，女子除了用作傷人的刀具，隨身的皮包內還有另一把刀，當局仍在調查女子的動機，但相信她與傷者並不認識，並以殺人未遂將她拘留，同時亦調查女子是否有承擔刑事責任的能力。JR東日本表示，受到事故的影響，山手線的外回線停駛約1小時20分，當中估計4,000人受影響。
澀谷今早據報有人揮刀
另外今早約10時55分，在澀谷站因為有指有人在東急東橫線列車揮刀。東急鐵路表示，東急東橫線以及東京地鐵副都心線的部份路段一度停駛，以便進行安全的檢查。