山手線秋葉原站傷人女子供稱「想殺人」　四男被刺三人重傷

日本東京在周三（3日）晚，又發生鐵路隨機殺人事件。一名20多歲的女子，在一輛山手線列車上，向至少5名男子施襲，造成4人被刺傷，當中有3人重傷。警方就表示，女子透露其動機是「想殺人」，相信女子與4名的傷者都並不認識。

根據日本媒體報道，在日本時間周三晚11時，一輛外回的山手線列車，由御徒町站前往秋葉原站期間，一名女子拿出一把刀，先後向5名男乘客襲擊，當中有4人被刺傷送院，雖然全部人沒有生命危險，但包括一名40多歲男子左胸被刺傷、一名60多歲男子背部被刺以及一名30多歲男子右手腕被刺，3人皆受重傷，另一名30多歲男子就輕傷。警察之後在車廂內將女子制伏並拘捕，而女子向警察供稱自己「想殺人」。