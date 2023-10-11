山東高中生運動會演安倍遇刺短劇 日本網民震怒：教育者沒阻止就知其素質水平

日本排放福島核污水，引發中國政府強烈不滿，民間亦掀起一陣反日情緒。山東一群高中生上月在運動會上演出以前日本首相安倍晉三槍擊案為題材的短劇，當飾演安倍的學生中槍倒下時，全場大笑，學生還展示不滿日本排放核污水的標語。影片在網上流傳，旋即引發熱議，有日本網民批評這些學生粗俗無禮。

學生戴面具扮安倍晉三

富士電視台新聞網(FNN)等日媒報道，山東省棗莊市一間高中在9月舉辦運動會，從社交平台流傳的影片可見，多名學生在運動場跑道上表演，其中一組人飾演安倍和他的隨行人員，一名學生站在椅子上、戴著「安倍」的面具，看似在對群眾演說，靠近鏡頭的另一組學生則扮演聽眾和槍手。

一名穿黑衣的學生從褲袋作勢掏槍，朝對面飾演安倍的學生射擊，又衝上前再開槍。中槍的「安倍」從椅上倒下後，一群學生從旁邊衝出來，拉起寫著「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」的紅色橫額。在操場上圍觀的學生即時爆出笑聲，鼓掌叫好。