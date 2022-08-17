山火逼近列車乘客驚恐破窗逃生 反跌落火堆20傷(有片)

最近受山火困擾的西班牙，東部瓦倫西亞(Valencia)地區兩個火場仍未受控。在當地小鎮貝希斯周二晚更出現驚險一幕，火勢燒至有列車被迫停下來，乘客見狀驚怕被困車廂燒死遂破窗逃生，豈料部分人卻直接跌落火中，造成最少20人受傷，當中3人情況嚴重。

歐洲山火｜列車安全返抵出發車站

當時有48名乘客在火車內，列車公司發言人稱，乘客破窗跳落路軌後見到被火包圍折返車廂，當中數人遭燒傷。西班牙傳媒稱，一名58歲婦女和15歲少女情況最嚴重，兩人均嚴重燒傷，部分乘客則骨折和輕傷。當地首長指，似乎是突然有股強風令火勢燒向路軌。網上片段可見，從車窗倒影中可見不遠處的熊熊烈火。另有官員稱，司機見到天降山火灰決定掉頭駛離，這時有一群乘客打開門窗跳車，而列車最後安全返抵出發的車站。