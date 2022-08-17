山火逼近列車乘客驚恐破窗逃生 反跌落火堆20傷(有片)

Varios heridos cuando un tren ha quedado atrapado en el #IFBejís.— NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) August 16, 2022
Los heridos están siendo atendidos en la estación de #Caudiel están siendo por efectivos de @GVAsanitat, @CruzRojaCS y @UMEgob pic.twitter.com/7XGoFKdgze
最近受山火困擾的西班牙，東部瓦倫西亞(Valencia)地區兩個火場仍未受控。在當地小鎮貝希斯周二晚更出現驚險一幕，火勢燒至有列車被迫停下來，乘客見狀驚怕被困車廂燒死遂破窗逃生，豈料部分人卻直接跌落火中，造成最少20人受傷，當中3人情況嚴重。
歐洲山火｜列車安全返抵出發車站
當時有48名乘客在火車內，列車公司發言人稱，乘客破窗跳落路軌後見到被火包圍折返車廂，當中數人遭燒傷。西班牙傳媒稱，一名58歲婦女和15歲少女情況最嚴重，兩人均嚴重燒傷，部分乘客則骨折和輕傷。當地首長指，似乎是突然有股強風令火勢燒向路軌。網上片段可見，從車窗倒影中可見不遠處的熊熊烈火。另有官員稱，司機見到天降山火灰決定掉頭駛離，這時有一群乘客打開門窗跳車，而列車最後安全返抵出發的車站。
歐洲山火｜大風助長火勢 消防員險被吞噬
網上另有片段顯示，在貝希斯有4名消防員正在撲滅山火，風勢突轉向令大火撲向他們，險將他們吞噬，4人狼狽逃離避過一劫。瓦倫西亞兩個火場已燒毀1.7萬公頃土地，至周二有逾2,000人須疏散。歐洲山火資訊系統當局稱，西班牙今年已有27.5萬公頃土地燒毀，是該國自2006年以來每年山火平均燒毀土地的4倍以上。鄰國葡萄牙也有一場山火焚燒12天仍未受控，山火濃煙甚至飄至400公里外的西班牙首都馬德里。