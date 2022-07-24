山火｜希臘度假勝地變焦土 加州優勝美地鄰近燒4800公頃地 (多圖)

美歐受熱浪侵襲下引發嚴重山火，歐洲最新的火場是希臘度假勝地萊斯博斯島，沿海村莊Vatera昨早上起火，並向兩旁蔓延，450名遊客和居民緊急撤離，海濱一排的酒店度假屋受波及，沙灘上的太陽傘和躺椅被燒成焦碳。美國方面，加州優勝美地國家公園(Yosemite National Park)鄰近林地上周五起火，並迅速蔓延，至昨晚4,856公頃林地燒毀；最少10間房屋燒毀，逾6,000人需疏散。

加州「橡樹山火」面積僅一天增一倍 加州馬利波薩縣的山火面積昨日短短一天內增加一倍，由下午的2,652公頃增至晚上的4,856公頃，被稱「橡樹山火」(Oak Fire)。居民說，消防員逐家逐戶叫居民撤離，有一名赤腳男子則在駕車逃離火場時衝落山溝，獲消防員救出車廂，幸無大礙。馬利波薩縣已宣布進入緊急狀態，當局出動逾400名消防員滅火，形容火勢爆炸性燃燒，難以控制。官員指乾燥、氣候變化和雜草過度生長，令火勢迅速擴散。美國逾12個州份發出酷熱天氣警告，馬利波薩縣昨日氣溫高達35.5度。優勝美地位於「橡樹山火」火場東北面，該處是全球最大和最古老紅杉種植地。