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國際
2023-12-07 22:31:27

山葵Wasabi功效｜日式經典調味有益健康 研究：山葵助長者改善記憶力

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種植山葵困難，須嚴格控制溫度、遮光等條件。(互聯網)

種植山葵困難，須嚴格控制溫度、遮光等條件。(互聯網)

日本研究發現，魚生、壽司等日式料理常用的調味料「山葵」(wasabi)有助改善老年人的短期及長期記憶，或可降低患認知障礙風險。但研究員特別提到，儘管山葵有益健康，惟不少餐廳提供的只是「假山葵」，不含有助改善記憶的化合物。相關研究成果於歐洲期刊《營養素》(Nutrients)發表。

山葵根莖含有具抗氧化、抗發炎作用的活性成分「6-甲基亞磺醯基己基異硫氰酸酯」(6-MSITC)，日本東北大學的研究團隊試圖探討這種化合物對60歲以上健康長者的認知能力會否有正面影響。研究員將72名60歲至80歲的健康參與者隨機分為兩組，一組每天服用0.8毫克6-MSITC當作營養補充劑，另一組服用安慰劑。3個月後，參與者接受認知測驗，結果發現，實驗組的事件記憶(episodic memory)和工作記憶(working memory)，都比安慰劑組的有顯著進步。

提高長者認知能力

事件記憶屬於長期記憶，實驗組平均分數比安慰劑組高18%，工作記憶則屬短期記憶，實驗組平均得分亦高出14%。研究員指，參與者服食6-MSITC後，在處理簡短對話、簡單計算、姓名及臉孔配對上的進步尤其明顯，但在其他認知領域如專注力、執行功能或處理速度方面，則未有改善。推測6-MSITC可讓大腦負責記憶功能的海馬體(hippocampus)區域減少發炎、降低氧化劑濃度，並增加神經可塑性。

山葵是有益健康的天然調味料。(互聯網) 山葵是有益健康的天然調味料。(互聯網) 種植山葵困難，須嚴格控制溫度、遮光等條件。(互聯網) 種植山葵困難，須嚴格控制溫度、遮光等條件。(互聯網) 種植山葵困難，須嚴格控制溫度、遮光等條件。(互聯網)

教授：研究成果令人驚訝

首席研究員、東北大學老年醫學研究所副教授野內類(Rui Nouchi)表示，儘管參與者有限，但結果仍超出預期，「我們從早期動物研究中已知山葵有益健康，但真正令我們驚訝的是(實驗組)這種戲劇性變化，(他們在記憶力等方面)有實質改善。」團隊已計劃對其他年齡層進行測試，以探討山葵能否減慢認知障礙症患者認知能力下降的速度。

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野內教授指出，要日本老年人每天服食補充劑來保健，他們可能容易放棄，相比之下山葵會較易令他們持續食用，加上其抗發炎與抗氧化效用比生薑和薑黃更好。贊助研究的名古屋金印公司表示，上述研究成果可用於研發增強記憶力的新產品，利用山葵的好處增進長者壽命和福祉。

山葵栽種困難

山葵是日式料理不可或缺的調味料，但研究指出，不少日式餐廳和壽司店只提供「假山葵」，通常是由普通的白辣根染成綠色，再製成醬狀，不含6-MSITC。事實上，山葵不易種植，要近2年才能成熟，且須嚴格控制溫度、遮光、礫石及水分條件，價格很高，須即磨即吃。以東北大學的試驗劑量，只需每天吃少量山葵泥，便可獲得與萃取物相同的益處。

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