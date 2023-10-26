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國際
2023-10-26 18:48:47

岸田文雄內閣再有官員辭職　因被雜誌揭與像有村架純美女不倫

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日本參議員山田太郎。(網頁圖片)

日本參議員山田太郎。(網頁圖片)

日本文部科學省政務官，山田太郎辭任政務官的職位，是首相岸田文雄再度改組內閣以來的首位辭職官員。原因是山田日前被八卦雜誌《週刊文春》踢爆與年輕女子不倫。

56歲的山田太郎，因為以支持動漫的「表達自由」而廣受歡迎，並在選舉中獲得逾53萬票成為參議員。不過他在近日，被雜誌《週刊文春》，以「與像有村架純般潔白的美女在國會開幕前夜晚在愛情旅館不倫的相片」為題，踢爆山田與一位20多歲女子有婚外情。山田雖然最初接受電話訪問否認事件，但及後電郵回應雜誌時承認與女子認識多年及約會，亦向傳媒承認對從學生時代認識的妻子不忠。山田之後因為不正當的關係，向內閣請辭。

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山田太郎受訪時道歉。 日本雜誌踢爆山田的不倫事件。(網上圖片)

岸田文雄對事件表示遺憾

根據《週刊文春》報道，山田在本月19日的傍晚在議員會館開會後，駕車前往東京一間愛情旅館，在3個小時後一名美女拿着山田的車匙出來，並登上山田的車，之後山田從旅館出來並駕車離開。雜誌之後曾打電話予山田，山田當時否認事件，不過及後就透過電郵書面承認，與女子認識有達5年，之後經過多次約會成為男女的關係，並大約保持每個月約會。

岸田文雄在今日國會，被追問事件，他表示：「事件發生至此感到非常遺憾」，並表示作為內閣之首會盡力挽回國民的信任。而山田的職位由本田顯子接任。岸田文雄內閣在日本國內的支持度持續低迷，事件或再打擊岸田內閣的信任。

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