岸田文雄內閣再有官員辭職　因被雜誌揭與像有村架純美女不倫

日本文部科學省政務官，山田太郎辭任政務官的職位，是首相岸田文雄再度改組內閣以來的首位辭職官員。原因是山田日前被八卦雜誌《週刊文春》踢爆與年輕女子不倫。

56歲的山田太郎，因為以支持動漫的「表達自由」而廣受歡迎，並在選舉中獲得逾53萬票成為參議員。不過他在近日，被雜誌《週刊文春》，以「與像有村架純般潔白的美女在國會開幕前夜晚在愛情旅館不倫的相片」為題，踢爆山田與一位20多歲女子有婚外情。山田雖然最初接受電話訪問否認事件，但及後電郵回應雜誌時承認與女子認識多年及約會，亦向傳媒承認對從學生時代認識的妻子不忠。山田之後因為不正當的關係，向內閣請辭。